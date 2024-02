Fundacja - Oscarowy aktor dołącza do obsady 3. sezonu. Znacie go z CODA

fot. materiały promocyjne

Reklama

Fundacja to serial Apple TV+, który doczekał się dwóch sezonów, ciepło przyjętych przez krytyków i publiczność. W serwisie Rotten Tomatoes ocena wynosi kolejno 86% i 72%. Prace nad trzecim sezonem trwają, a zdjęcia mają się rozpocząć od 6 marca 2024 roku, z czego część z nich zostanie wykonana w Polsce. Aktualnie twórcy serialu poszukują reżyserów, którzy staną za kamerą trzeciego sezonu. David S. Goyer, pomimo wcześniejszych informacji, nie wyreżyseruje żadnego epizodu. Pozostanie jednak zaangażowany jako producent wykonawczy. Zdjęcia do trzeciego sezonu Fundacji ruszyły jeszcze wiosną ubiegłego roku. Twórcy mieli kilka tygodni na nakręcenie materiału, po czym musieli zamknąć plan z powodu strajku scenarzystów, a później aktorów. Źródła Deadline podają, że około połowa nowych odcinków została już nakręcona.

Do obsady 3. sezonu dołączył utytułowany aktor z Oscarem na koncie za rolę drugoplanową w filmie CODA, Troy Kotsur. Wcieli się on w Preema Palvera, który w książkach Isaaca Asimova, należał do Drugiej Fundacji.

fot. Vendome Pictures

Fundacja - o czym serial?

Głównym bohaterem jest historyk i matematyk, który przewiduje rychły koniec potężnego Imperium Galaktycznego, trzymającego w garści cały świat.