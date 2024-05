Furiosa kontra Garfield. Prognozy box office dla obu filmów

fot. materiały prasowe

W Stanach Zjednoczonych może być ciekawe podczas majowego długiego weekendu w dniach 24-27. Wówczas o widza w kinach będą walczyć filmy z dwóch różnych bajek: Furiosa: Saga Mad Max oraz animowany Garfield. Jak sobie poradzą?

Furiosa: Saga Mad Max - box office

Według oficjalnych prognoz weekend wygra Furiosa z wynikiem w granicach 40-50 mln dolarów. Będzie to więc wynik w podobnych granicach jak poprzedniej odsłony serii Mad Max: Na drodze gniewu, która zebrała 45,4 mln dolarów. Ostatecznie zebrał on globalnie 380,4 mln dolarów przy budżecie w granicach 154.6–185.1 mln dolarów. Film przyniósł studiu straty finansowe - według szacunków w granicach 20-40 mln dolarów. Furiosa może mieć problem z zarobieniem na siebie, bo budżet na samą realizację to 230 mln dolarów.

Garfield - box office

Animacja Garfield ma zebrać 35 mln dolarów podczas długiego weekendu. Z uwagi na budżet 60 mln dolarów nikt nie będzie narzekał na takie otwarcie.

Obie ekipy mają jeszcze kilka tygodni ostrej kampanii promocyjnej, więc wiele może się zmienić. Furiosa zostanie zaprezentowana światu podczas festiwalu filmowego w Cannes. Potencjalnie pozytywne opinie mogą wpłynąć na większe zainteresowanie widowiskiem, ale... negatywnie mogą pogrzebać jakiekolwiek szanse na zarobek. W 2023 roku po negatywnych opiniach z festiwalu film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia stał się jedną z największych klap roku.