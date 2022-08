Furiosa - George Miller zatrudnia nękanego 11-latka w prequelu Mad Maxa. Quaden Bayles spełnia marzenia

fot. materiały prasowe

Reżyser George Miller nie tylko zaprosił jedenastoletniego Quadena Baylesa do udziału w Three Thousand Years of Longing z Idrisem Elbą i Tildą Swinton, ale dał mu także rolę w filmie Furiosa, prequelu do Mad Max: Fury Road. Historia chłopca stała się viralem w 2020 roku. Był nękany w szkole i po tym, jak pewnego dnia wybuchł płaczem przed swoją mamą, ta postanowiła nagrać łamiący serce film i podzielić się nim online.

Quaden Bayles urodził się z achondroplazją, formą karłowatości. Inne dzieci naśmiewały się z niego z tego powodu. Nękanie miało miejsce codziennie. Matka chłopca w filmiku zwróciła uwagę na to, jak prześladowanie kogoś w szkole może prowadzić do samobójstwa.

George Miller był tak pod wrażeniem pracy chłopca z kamerą na planie Three Thousand Years of Longing, że w wywiadzie z The Sydney Morning Herald wyjawił, że to dopiero początek - zaproponował jedenastolatkowi małą rolę w Furiosie, która ma zadebiutować na dużym ekranie w 2024 roku.

Quaden Bayles będzie w obsadzie obok takich nazwisk jak Anya Taylor-Joy (Emma), Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder), Tom Burke (Mank), Angus Sampson (Our Flag Means Death) i Nathan Jones (Mortal Kombat). Scenariusz do Furiosy napisali wspólnie George Miller i Nick Lathouris.