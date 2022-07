Mad Max: Furiosa - Chris Hemsworth nie do poznania. Tak prezentuje się jako złoczyńca?

fot. Marvel

Trwają prace na planie filmu Mad Max: Furiosa, za kamerą którego stoi twórca serii George Miller. Jedną z głównych ról gra Chris Hemsworth, którego praktycznie nie da się rozpoznać na zdjęciach z planu. Choć z uwagi na jego rolę Thora widzieliśmy go w długich włosach i z równie długą brodę, tutaj eksperci wykonali kawał dobrej roboty "ukrywając" aktora w tej charakteryzacji.

Mad Max: Furiosa - Chris Hemsworth na zdjęciach

https://twitter.com/cravemedia_/status/1543919485589012480

Według różnych informacji dostępnych do tej pory Chris Hemsworth gra główny czarny charakter w filmie, którego zwą Dementusem. Jednak do tej pory nigdy nie potwierdzono w sposób oficjalny roli Hemswortha, więc pozostaje ona w sferze spekulacji. Biorąc jednak pod uwagę oficjalny opis fabuły z czerwca 2022 roku, wydaje się on potwierdzać plotki, bo padło tam imię Dementusa. Jest on jednym z dwóch złoczyńców, bo powraca też Immortan Joe z Mad Max: Na drodze gniewu w młodszej wersji, bo historia rozgrywa się przed wydarzeniami z tamtego filmu. Dla Chrisa Hemswortha będzie to kolejny czarny charakter po roli w filmie Pajęcza głowa.

Furiosa - opis fabuły

Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Tytułową rolę gra Anya-Taylor Joy, która przejmuje rolę Furiosy po Charlize Theron. Premiera filmu 24 maja 2024 roku.