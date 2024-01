G20 - Viola Davis uratuje światowych przywódców jako prezydent USA. Poznaliśmy gwiazdorską obsadę

fot. Warner Bros.

G20 to nadchodząca produkcja ze stajni Amazon Prime Video, która zapowiadana jest jako dreszczowiec akcji. Noah i Logan Miller odpowiadają za scenariusz do projektu z poprawkami naniesionymi przez Caitlin Parrish, Erica Weissa i Jasona Halla. Viola Davis to gwiazda i producentka produkcji, która wcieli się w prezydent Stanów Zjednoczonych.

Film przedstawi obrady szczytu G20, do którego należą jedne z najpotężniejszych państw na świecie. Podczas obrad dochodzi jednak do ataku terrorystycznego, który stawia prezydent Taylor Sutton pod ścianą i zmusza ją do wykorzystania całego swojego doświadczenia militarnego i sztuki rządzenia państwem, żeby uratować rodzinę, przywódców innych państw oraz resztę świata.

G20 - gwiazdorska obsada

Poza Violą Davis w obsadzie znajduje się również Anthony Anderson (Czarno to widzę), Marsai Martin (Czarno to widzę), Ramón Rodríguez (Will Trent), Antony Starr (The Boys), Douglas Hodge (Wielka), Elizabeth Marvel (Kolor purpury), Sabrina Impacciatore (Biały lotos), Clark Gregg (Zabić ból), Christopher Farrar (Gramy u siebie), John Hoogenakker (Waco: The Aftermath) i MeeWha Alana Lee (Umma).