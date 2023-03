Gattaca - będzie serial sci-fi oparty na filmie. Za sterami twórcy Homeland

materiały prasowe

Gattaca - Szok przyszłości to film science fiction z 1997 roku. Oficjalnie ogłoszono, że powstanie serial oparty na tej produkcji. Ściślej będzie to kontynuacja! Za sterami stoją Howard Gordon i Alex Gansa, czyli duet, który przez lata tworzył popularne Homeland. Panowie razem napisali scenariusz projektu z Craigem Bortenem. Serial powstaje dla telewizji Showtime, czyli tej samej, co emitowała Homeland.

Gattaca - o czym serial?

Historia rozgrywa się pokolenie po wydarzeniach z filmu. Nauka i ludzkość rozwinęły się do tego stopnia, że ludzie mogą kierować własną ewolucją. Inżynieria genetyczna sprawia, że rodzice mogą ustalić przyszłość dziecka jeszcze przed jego narodzinami (grupa społeczna zwana Valids). To sprawia, że pojawia się nowa niższa klasa społeczna, która nie jest determinowana statusem czy kolorem skóry (Invalids), Bohaterem jest mężczyzna z wrodzoną wadą serca, który próbuje przejąć tożsamość byłego atlety z perfekcyjnymi genami, aby spełnić swoje marzenie o podróży w kosmos.

Gordon, Gansa i Glen Gellar są producentami wykonawczymi. Data premiery nie została ustalona.