Święta jak z bajki. Oto zwiastun Genie z Melissą McCarthy

fot. Peacock

Peacock przedstawia Genie, komedię świąteczną z Melissą McCarthy i Paapą Essieduw rolach głównych. To produkcja wyreżyserowana na podstawie scenariusza Richarda Curtisa, nominowanego do Oscara za film To właśnie miłość. Zobaczcie zwiastun zapowiadający magiczną, zimową przygodę.

Genie - zwiastun

Genie - fabuła, obsada

Flora (McCarthy) to dżin więziona ponad 2000 lat w zabytkowej szkatułce z biżuterią wskutek małego nieporozumienia z czarownikiem. Tysiąclecia później, przypadkowo zostaje wezwana do służby przez Bernarda Bottle (Essiedu), którego życie się rozpada.

Bohater był tak pochłonięty pracą, że stracił z oczu małżeństwo oraz dzieciństwo córki. Gdy Bernard spóźnia się na urodziny Eve, Julie decyduje się na próbną separację. Następnie szef mężczyzny go zwalnia. Przygnębiony Bernard, samotny w swoim nowojorskim mieszkaniu, przypadkowo uwalnia dżina z pudełka z biżuterią. Być może uda mu się odzyskać rodzinę. W międzyczasie on i Flora odkrywają, że miłość i nieoczekiwana przyjaźń mogą wyzwolić niezwykłą magię świąt.

Oprócz McCarthy i Essiedu, do obsady należą Denee Benton, Jordyn Mcintosh, Alan Cumming, Marc Maron, Luis Guzman, Tate Ellington oraz LaChanze.