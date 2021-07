Genshin Impact - zwiastun aktualizacji 2.0 zapowiada sporo nowości. Do gry trafi cross-save

fot. MiHoYo

Genshin Impact już wkrótce doczeka się dużej porcji nowej zawartości. Aktualizacja 2.0 wprowadzi do gry przede wszystkim region o nazwie Inazuma, czyli wyspę inspirowaną Japonią. W krainie tej na graczy czekać będą kolejne wyzwania, przeciwnicy i przedmioty do zdobycia. Nie zabraknie też dodatkowych grywalnych postaci - będą to Ayaka, Yoimiya oraz Sayu.

Twórcy przygotowali też coś dla posiadaczy konsol PlayStation 5. Wersja 2.0 wprowadzi ulepszenia przygotowane z myślą o nowym sprzęcie Sony - m.in. wykorzystywanie haptycznych przy wybuchach, atakowaniu z łuku i innych czynnościach. Dodane zostaną też nowe trofea oraz efekty graficzne.

Wiele osób prawdopodobnie zainteresuje też możliwość dzielenia się postępami między PlayStation 4 i PlayStation 5, a innymi platformami, na których dostępne jest Genshin Impact, czyli PC, Android, iOS, a w przyszłości również Nintendo Switch. Dzięki połączeniu kont możliwe będzie kontynuowanie rozgrywki na różnych urządzeniach. Szczegółowe informacje na temat tego procesu można znaleźć na oficjalnej stronie gry.

Aktualizacja 2.0 do Genshin Impact zadebiutuje już 21 lipca.