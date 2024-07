Ten aktor z Młodego Sheldona zostanie zastąpiony w spin-offie Georgie & Mandy’s First Marriage

Fot. Materiały prasowe

Georgie & Mandy’s First Marriage to spin-off popularnego serialu Młody Sheldon. Choć większość oryginalnej obsady powróci do swoich ról, to wiemy już, że jednego aktora zastąpiono. Tym razem to Dougie Baldwin zagra Connora, w którego pierwotnie wcielał się Joseph Apollonio.

Przypominamy, że to brat Mandy, którego poznaliśmy w 6. sezonie Młodego Sheldona. TV Line opisało go jako "utalentowanego muzycznie dziwaka, który wciąż mieszka ze swoimi rodzicami" i dodało, że jest "rozpieszczany przez matkę i krytykowany przez ojca", a także "czuje, że nigdzie nie pasuje - nawet do własnej rodziny".

Według tego samego raportu do obsady Georgie & Mandy’s First Marriage dołączył Jessie Prez jako Ruben, wieloletni pracownik Jima, który nie jest zbyt szczęśliwy, że jego nowym współpracownikiem jest zięć szefa, Georgie.

Jak można się domyśleć, głównymi bohaterami nowego serialu z uniwersum Teorii wielkiego podrywu są Georgie i Mandy, których poznaliśmy w Młodym Sheldonie. W postacie ponownie wcielą się Montana Jordan i Emily Osment. Powrócą także Zoe Perry jako Mary Cooper, Annie Potts jako Meemaw, Raegan Revord jako Missy, a także Rachel Bay Jones i Will Sasso jako Audrey i Jim McCallisterowie.