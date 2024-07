Kto z obsady Młodego Sheldona wróci w spin-offie? Obsada Georgie & Mandy’s First Marriage

Fot. Materiały prasowe

Georgie & Mandy’s First Marriage to spin-off szalenie popularnego serialu Młody Sheldon. Do obsady 1. sezonu dołączyło kilka znajomych twarzy. Gościnnie wystąpią Zoe Perry jako mama Georgiego Mary Cooper, Annie Potts jako jego babcia Meemaw i Raegan Revord jako młodsza siostra Missy Cooper. Wcześniej potwierdzono również, że w spin-offie powrócą Rachel Bay Jones i Will Sasso jako Audrey i Jim McCallisterowie, rodzice Mandy.

Nie wiadomo, czy sam "Młody Sheldon" powróci, ale producent wykonawczy Chuck Lorre ma nadzieję, że tak. Dodał także, że mama, babcia i siostra Georgiego, które pojawią się w spin-offie, są bardzo ważną częścią jego świata.

Jak można się domyśleć, głównymi bohaterami nowego serialu z uniwersum Teorii wielkiego podrywu są Georgie i Mandy, których poznaliśmy w Młodym Sheldonie. W postacie ponownie wcielą się Montana Jordan i Emily Osment. Fabuła pokaże, jak układa się ich nowe wspólne życie. Serial zadebiutuje w USA w czwartek 17 października na antenie CBS. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować na bieżąco.