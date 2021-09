Ghost of Tsushima - Jin Sakai z gry pokazuje walkę kataną w prawdziwym życiu. Wideo robi furorę

fot. youtube.com

Ghost of Tsushima zadebiutowało w 2020 roku i przypadło do gustu zarówno graczom, jak i recenzentom. Jednym z powodów tak dobrego przyjęcia był dopracowany, rozbudowany i satysfakcjonujący system walki. Główny bohater, Jin Sakai, w trakcie starć mógł korzystać z czterech różnych postaw, a ich przyjmowanie zmieniało dostępny arsenał ciosów. Nie brakowało też przeróżnych gadżetów, takich jak kunai, bomby dymne czy petardy. Teraz mamy okazję przekonać się, jak ruchy protagonisty wyglądałyby w rzeczywistości. Pod koniec sierpnia do sieci trafiło wideo, w którym Daisuke Tsuji, aktor wcielający się w Jina w produkcji Sucker Punch Productions, odwzorowuje znane z gry ruchy.

Nagranie trwa ponad 15 minut i kończy się pojedynkiem, w którym Daisuke Tsuji i Toru Uchikado (japoński aktor i zarazem właściciel kanału na YouTube, na którym pojawiło się wspomniane wideo) krzyżują ostrza. Materiał cieszy się sporą popularnością, bo w ciągu tygodnia zebrał ponad 100 tysięcy wyświetleń, a internauci zgodnie przyznają, że Tsuji powinien otrzymać główną rolę także w nadchodzącej ekranizacji gry.