God of War w 60 FPS na PlayStation 5. Twórcy zapowiadają lepsze działanie gry

Nadchodząca konsola PlayStation 5 zaoferuje wsteczną kompatybilność z PS4. W przypadku pewnych gier będzie można liczyć na to, że zadziałają one lepiej na nowym urządzeniu. Jednym z takich tytułów będzie God of War z 2018 roku. Deweloperzy ze studia Sony Santa Monica zapowiedzieli na swoim Twitterze, że ta produkcja na PS5 zadziała w płynniejszych 60 klatkach na sekundę w trybie wydajności, a gracze bez problemu przeniosą swoje postępy z poprzedniej generacji.

Warto zaznaczyć, że God of War już na konsoli PlayStation 4 Pro "celowało" w 60 klatek na sekundę, jednak najczęściej płynność wahała się w okolicach 40-50 klatek, a podczas intensywnych momentów spadała znacznie poniżej tych wartości. Na nowym urządzeniu prawdopodobnie będzie można liczyć na znacznie bardziej komfortową zabawę.

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1320766939736625152

Przypominamy, że w produkcji jest też kontynuacja gry z 2018 roku, zatytułowana God of War 2: Ragnarok. Zgodnie z obietnicami twórców, sequel ma trafić na rynek w 2021 roku.