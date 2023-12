Godzilla i Kong: Nowe imperium - wyciek spoilerowych informacji. Kim jest przeciwnik potworów?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Godzilla i Kong: Nowe imperium to nadchodzące widowisko, które znów pokaże Króla Potworów oraz King Konga w akcji. W sieci jakiś czas temu pojawił się pierwszy zwiastun, który dał lepszy pogląd na to, czego można oczekiwać od tej produkcji. Teraz nowe, potencjalnie spoilerowe informacje przekazał Divinity Seeker, który w przeszłości niejednokrotnie podawał sprawdzone przecieki. Nadal należy traktować jego wieści jako plotkę. Jeśli jednak by się ona sprawdziła, uważajcie na spoilery.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - wyciek informacji

Divinity Seeker za pośrednictwem platformy X (wcześniej Twitter) podzielił się następującymi informacjami:

Dan Stevens

Głównym złoczyńcą jest pierwszy tytan, który kiedykolwiek pojawił się na świecie. Posiada lodowe moce i to on wywołał epokę lodowcową;

Mothra powraca;

Pod koniec filmu ma miejsce epicka walka w stanie nieważkości ze względu na moce przodków;

Rola Godzilli jest stosunkowo mała, ale jego historia jest istotna dla fabuły - to Król Potworów pokonał eony temu pierwszego tytana. Z kolei Kong zmotywuje wszystkich do działania;

Film jest określony mianem "bardzo kampowego".