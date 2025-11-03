Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Godzilla Minus One - poznaliśmy tytuł kontynuacji. Zobacz wideo z logo!

Podczas Dnia Godzilli oficjalnie ogłoszono kontynuację globalnego hitu Godzilla Minus One. Wraz z zapowiedzią opublikowano teaserowe wideo, które potwierdza reżysera i scenarzystę, a także pokazuje tytuł i logo. Co wiemy?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  godzilla minus zero 
Godzilla Minus One
Godzilla Minus One - Netflix Robot Communications / Toho Company / Toho Studios
Reklama

Podczas Dnia Godzilli na specjalnym festiwalu w Tokio oficjalnie ogłoszono kontynuację hitu Godzilla Minus One. Film otrzymał tytuł Godzilla Minus Zero, co sugeruje bezpośrednie nawiązanie do pierwszej części. To jednak na razie spekulacje, ponieważ studio Toho nie ujawniło żadnych informacji na temat fabuły.

Godzilla Minus One - będzie kontynuacja

Kontynuacja została zapowiedziana już wiele miesięcy temu, a w lutym 2025 roku pojawiły się informacje o rozpoczęciu prac nad scenariuszem. Takashi Yamazaki, twórca pierwszej części, powraca jako reżyser, scenarzysta i autor efektów specjalnych - czyli w dokładnie tej samej roli, jaką pełnił wcześniej. Według doniesień studio Toho planuje przyznać mu znacznie większy budżet niż przy poprzednim filmie.

Przypomnijmy, że Godzilla Minus One zarobiła 113,6 mln dolarów przy budżecie poniżej 10 mln dolarów. Film zebrał fenomenalne recenzje na całym świecie i został uznany za jedną z najlepszych produkcji ostatnich lat.

Sam Yamazaki podczas promocji pierwszej części sugerował, że w kontynuacji chciałby pokazać walkę potworów. Na razie jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście podążył tą drogą.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  godzilla minus zero 
Godzilla Minus One
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2023
Godzilla Minus One
Oglądaj TERAZ Godzilla Minus One Horror

Najnowsze

1 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

3 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

4 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

5 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

6 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV