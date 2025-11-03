Robot Communications / Toho Company / Toho Studios

Podczas Dnia Godzilli na specjalnym festiwalu w Tokio oficjalnie ogłoszono kontynuację hitu Godzilla Minus One. Film otrzymał tytuł Godzilla Minus Zero, co sugeruje bezpośrednie nawiązanie do pierwszej części. To jednak na razie spekulacje, ponieważ studio Toho nie ujawniło żadnych informacji na temat fabuły.

Godzilla Minus One - będzie kontynuacja

Kontynuacja została zapowiedziana już wiele miesięcy temu, a w lutym 2025 roku pojawiły się informacje o rozpoczęciu prac nad scenariuszem. Takashi Yamazaki, twórca pierwszej części, powraca jako reżyser, scenarzysta i autor efektów specjalnych - czyli w dokładnie tej samej roli, jaką pełnił wcześniej. Według doniesień studio Toho planuje przyznać mu znacznie większy budżet niż przy poprzednim filmie.

Przypomnijmy, że Godzilla Minus One zarobiła 113,6 mln dolarów przy budżecie poniżej 10 mln dolarów. Film zebrał fenomenalne recenzje na całym świecie i został uznany za jedną z najlepszych produkcji ostatnich lat.

Sam Yamazaki podczas promocji pierwszej części sugerował, że w kontynuacji chciałby pokazać walkę potworów. Na razie jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście podążył tą drogą.