Godzilla Minus One - powstanie sequel? Reżyser chce nakręcić jeszcze jeden film z Królem Potworów

Godzilla Minus One trafiła do kin na całym świecie 1 grudnia. W serwisie Rotten Tomatoes ma 97% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy średniej ocenie 8,3/10. Widzom jeszcze bardziej spodobała się japońska produkcja, ponieważ ma 98% "świeżości" oraz ocenę 4,8/5.

W związku z dużym zainteresowaniem filmem oraz świetnym przyjęciem przez widzów dystrybutor podjął decyzję o przedłużeniu emisji w amerykańskich kinach i jej rozszerzeniu na więcej ekranów. Dzięki temu sukcesowi zaczęto się zastanawiać czy powstanie sequel. Szokująca końcówka filmu, w której okazuje się, że Godzilla prawdopodobnie przeżyła, a wiele wskazuje też na to, że Noriko cierpi na chorobę popromienną, ma potencjał na stworzenie dalszej historii.

Czy powstanie Godzilla Minus One 2?

Takashi Yamazaki, reżyser, scenarzysta i projektant efektów wizualnych, wziął udział w japońskiej premierze Godzilla Minus One, która odbyła się na początku listopada. Podczas tego wydarzenia powiedział, że chciałby nakręcić jeszcze jeden film o Królu Potworów.

Zawsze chciałem nakręcić film o Godzilli, więc to był moment, w którym spełniło się moje marzenie sprzed 50 lat. Ale [gdy go ukończyłem] poczułem się samotny… Chciałem nakręcić jeszcze jeden film. Zastanawiam się, czy mógłbym dostać jeszcze jeden?

Nie jest wykluczone, że powstanie druga część Godzilli Minus One, biorąc pod uwagę znakomity wynik w box office. Do tej pory film zarobił 42 miliony dolarów na całym świecie przy budżecie zaledwie 15 mln dolarów. Wiele wskazuje na to, że japońska produkcja zarobi jeszcze więcej pieniędzy, co przekona Toho Studios oraz Robot Communications do zamówienia sequela.

