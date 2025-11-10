Godzilla Minus Zero - z kim zmierzy się Król Potworów? Pojawiła się mocna teoria!

Takashi Yamazaki, reżyser filmów Godzilla Minus Zero i nadchodzącego Godzilla: Minus One, otwarcie mówił, że gdy zrobił kontynuację, najpewniej pokaże walkę Króla Potworów z innym gigantem. Teoria, którą opublikował portal ScreenRant, może sugerować, jakich przeciwników może wybrać reżyser. Okazuje się, że w maju 2021 roku otwarto atrakcję w Japonii o nazwie Godzilla The Ride: Giant Monsters Ultimate Battle. W skrócie: w niej w pięciominutowej symulacji fani lecą obok walczących potworów.
Godzilla Minus One - złoczyńcy
Wszystkie wizerunki potworów zostały w tej atrakcji przygotowane i wymyślone przez Takashiego Yamazakiego. Widać to też po samym wyglądzie Godzilli, który jest taki jak w jego filmie. A walczy z dwiema legendami: Królem Ghidorą oraz MechaGodzillą. Stąd właśnie wysnuto wniosek, że nie jest wykluczone, że jednego z nich właśnie zobaczymy w kinie. Co prawda Hollywood niedawno wykorzystał oba monstra, to nie znaczy, że Yamazaki nie chciałby pokazać ich na ekranie w swoim wyjątkowym i spektakularnym stylu.
A tak wyglądał MechaGodzilla w tej atrakcji turystycznej:
Na razie jest to teoria bazująca na tej atrakcji turystycznej stworzonej przez reżysera. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ani przecieku, że na pewno Yamazaki postawi na te potwory.
Prace nad Godzilla: Minus Zero trwają. Data premiery nie została ujawniona.
Źródło: screenrant.com