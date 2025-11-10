Godzilla Minus Zero - z kim zmierzy się Król Potworów? Pojawiła się mocna teoria!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Takashi Yamazaki, reżyser filmów Godzilla Minus Zero i nadchodzącego Godzilla: Minus One, otwarcie mówił, że gdy zrobił kontynuację, najpewniej pokaże walkę Króla Potworów z innym gigantem. Teoria, którą opublikował portal ScreenRant, może sugerować, jakich przeciwników może wybrać reżyser. Okazuje się, że w maju 2021 roku otwarto atrakcję w Japonii o nazwie Godzilla The Ride: Giant Monsters Ultimate Battle. W skrócie: w niej w pięciominutowej symulacji fani lecą obok walczących potworów.

Godzilla Minus One - złoczyńcy

Wszystkie wizerunki potworów zostały w tej atrakcji przygotowane i wymyślone przez Takashiego Yamazakiego. Widać to też po samym wyglądzie Godzilli, który jest taki jak w jego filmie. A walczy z dwiema legendami: Królem Ghidorą oraz MechaGodzillą. Stąd właśnie wysnuto wniosek, że nie jest wykluczone, że jednego z nich właśnie zobaczymy w kinie. Co prawda Hollywood niedawno wykorzystał oba monstra, to nie znaczy, że Yamazaki nie chciałby pokazać ich na ekranie w swoim wyjątkowym i spektakularnym stylu.

A tak wyglądał MechaGodzilla w tej atrakcji turystycznej:

fot. materiały prasowe

Na razie jest to teoria bazująca na tej atrakcji turystycznej stworzonej przez reżysera. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ani przecieku, że na pewno Yamazaki postawi na te potwory.

Prace nad Godzilla: Minus Zero trwają. Data premiery nie została ujawniona.