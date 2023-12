Godzilla x Kong: Nowe Imperium - reżyser zapowiada długie ujęcia CGI. Potwory będą robić swoje

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Akcja filmu Godzilla x Kong: Nowe Imperium będzie rozgrywać się po epickim pojedynku w Godzilla kontra Kong (2021). Tym razem kultowe potwory będą musiały się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem, kryjącym się we wnętrzu Ziemi.

Reżyserem produkcji jest Adam Wingard, który w rozmowie z IGN zdradził, że wiele ujęć to efekty wizualne stworzone całkowicie za pomocą komputera.

Dużą część filmu stanowią animowane ujęcia całkowicie wykonane w CGI, a większość to po prostu czysta wyobraźnia. Mamy kilka sekwencji trwających około ośmiu minut, w których potwory robią swoje, więc film naprawdę pozwala im przedstawić swoją własną narrację w wizualny, niewerbalny sposób.

Wypowiedź potwierdza to, co filmowiec już wcześniej zapowiadał po Godzilli kontra Kong. Mówił, że widzowie są gotowi na to, aby film bardziej skupiał się na potworach niż na ludzkich bohaterach.

Przypomnijmy, że japoński film Godzilla Minus One, który obecnie można oglądać w Multikinie, zbierający znakomite recenzje, nie należy do MonsterVerse.

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - zdjęcia i plakaty

Godzilla x Kong

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - fabuła

Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze. [oficjalny opis Warner Bros Polska]

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - premiera 12 kwietnia 2024 roku.