Głośny film akcji z 1995 roku doczeka się kontynuacji. Reżyser będzie wspomagać się AI

Michael Mann pojawił się na Festiwalu Filmowym Lumiere. Podczas jednego z wykładów poruszył temat 2. części Gorączki. Filmowiec potwierdził, że przy tworzeniu sequela będzie prawdopodobnie wspomagać się sztuczną inteligencją i używać narzędzi do cyfrowego odmładzania aktorów.

Gorączka 2 - AI i cyfrowe odmładzanie aktorów

Nie eksperymentuję z technologią bez powodu. Kiedy odczuwam dramatyczną lub estetyczną potrzebę, zagłębiam w to, czego mi brakuje [...] Starzenie się i odmładzanie może być bardzo ważnym elementem drugiej części – powiedział Michael Mann o Gorączce 2.

Czy to dobry pomysł? Na pewno kontrowersyjny. Obecnie trwają dyskusje na temat etyczności używania sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym, które tylko zyskały na sile po ogłoszeniu, że stworzono pierwszą „aktorkę AI” o nazwie Tilly Norwood. Poza tym cyfrowe odmładzanie gwiazd również nie podoba się wielu widzom.

Gorączka 2 - fabuła, linie czasowe i budżet

Michael Mann potwierdził również, że w kontynuacji Gorączki będzie przeskakiwał między różnymi liniami czasowymi. Zostaną więc pokazane wydarzenia zarówno sprzed oryginalnego filmu jak i rozgrywające się po jego finale.

Akcja zaczyna się dzień po zakończeniu pierwszego film. Żyje tylko Val Kilmer, który musi uciekać ze Stanów Zjednoczonych – ujawnił reżyser.

Co więcej, Michael Mann zdradził, że Gorączka 2 to bardzo kosztowny film. Dodał, że zdjęcia będą kręcone Chicago, Los Angeles, Paragwaju i prawdopodobnie w niektórych częściach Singapuru. Uspokoił też fanów, że kontynuacja będzie miała premierę kinową w USA.