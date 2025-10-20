Głośny film akcji z 1995 roku doczeka się kontynuacji. Reżyser będzie wspomagać się AI
Michael Mann wyjawił nowe informacje na temat Gorączki 2, nad którą obecnie pracuje. Wygląda na to, że możemy spodziewać się dwóch linii czasowych – z cyfrowo odmłodzonymi aktorami.
Michael Mann pojawił się na Festiwalu Filmowym Lumiere. Podczas jednego z wykładów poruszył temat 2. części Gorączki. Filmowiec potwierdził, że przy tworzeniu sequela będzie prawdopodobnie wspomagać się sztuczną inteligencją i używać narzędzi do cyfrowego odmładzania aktorów.
Gorączka 2 - AI i cyfrowe odmładzanie aktorów
Czy to dobry pomysł? Na pewno kontrowersyjny. Obecnie trwają dyskusje na temat etyczności używania sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym, które tylko zyskały na sile po ogłoszeniu, że stworzono pierwszą „aktorkę AI” o nazwie Tilly Norwood. Poza tym cyfrowe odmładzanie gwiazd również nie podoba się wielu widzom.
Gorączka 2 - fabuła, linie czasowe i budżet
Michael Mann potwierdził również, że w kontynuacji Gorączki będzie przeskakiwał między różnymi liniami czasowymi. Zostaną więc pokazane wydarzenia zarówno sprzed oryginalnego filmu jak i rozgrywające się po jego finale.
Co więcej, Michael Mann zdradził, że Gorączka 2 to bardzo kosztowny film. Dodał, że zdjęcia będą kręcone Chicago, Los Angeles, Paragwaju i prawdopodobnie w niektórych częściach Singapuru. Uspokoił też fanów, że kontynuacja będzie miała premierę kinową w USA.
Źródło: worldofreel.com
