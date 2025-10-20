placeholder
Reklama
placeholder

Głośny film akcji z 1995 roku doczeka się kontynuacji. Reżyser będzie wspomagać się AI

Michael Mann wyjawił nowe informacje na temat Gorączki 2, nad którą obecnie pracuje. Wygląda na to, że możemy spodziewać się dwóch linii czasowych –​ z cyfrowo odmłodzonymi aktorami.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  film akcji 
gorączka gorączka 2
Fragment plakatu filmu Gorączka fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Michael Mann pojawił się na Festiwalu Filmowym Lumiere. Podczas jednego z wykładów poruszył temat 2. części Gorączki. Filmowiec potwierdził, że przy tworzeniu sequela będzie prawdopodobnie wspomagać się sztuczną inteligencją i używać narzędzi do cyfrowego odmładzania aktorów. 

Gorączka 2 - AI i cyfrowe odmładzanie aktorów 

Nie eksperymentuję z technologią bez powodu. Kiedy odczuwam dramatyczną lub estetyczną potrzebę, zagłębiam w to, czego mi brakuje [...] Starzenie się i odmładzanie może być bardzo ważnym elementem drugiej części – powiedział Michael Mann o Gorączce 2

Czy to dobry pomysł? Na pewno kontrowersyjny. Obecnie trwają dyskusje na temat etyczności używania sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym, które tylko zyskały na sile po ogłoszeniu, że stworzono pierwszą „aktorkę AI” o nazwie Tilly Norwood. Poza tym cyfrowe odmładzanie gwiazd również nie podoba się wielu widzom. 

Gorączka 2 - fabuła, linie czasowe i budżet

Michael Mann potwierdził również, że w kontynuacji Gorączki będzie przeskakiwał między różnymi liniami czasowymi. Zostaną więc pokazane wydarzenia zarówno sprzed oryginalnego filmu jak i rozgrywające się po jego finale.

Akcja zaczyna się dzień po zakończeniu pierwszego film. Żyje tylko Val Kilmer, który musi uciekać ze Stanów Zjednoczonych – ujawnił reżyser. 

Co więcej, Michael Mann zdradził, że Gorączka 2 to bardzo kosztowny film. Dodał, że zdjęcia będą kręcone Chicago, Los Angeles, Paragwaju i prawdopodobnie w niektórych częściach Singapuru. Uspokoił też fanów, że kontynuacja będzie miała premierę kinową w USA.

Źródło: worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  film akcji 
gorączka gorączka 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Gorączka 2
Gorączka 2

6,8

1981
Gorączka
Gorączka Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Hit Man
-

Stephen King obejrzał ten film zanim zgodził się na casting. Był zachwycony

2 Lucyfer
-

Gwiazda Lucyfera brała udział w castingu do nowej Fantastycznej 4. Zdradza szczegóły

3 Hobbit
-

Trylogie, których nie potrzebowaliśmy. Powinny skończyć się na jednym filmie

4 Fallout: New Vegas
-

Fallout: New Vegas świętuje 15-lecie. Twórcy zapowiadają panel, fani czekają na remaster

5 Wieczny pokój
-

Wieczny pokój: przeczytaj fragment powieści science fiction Haldemana

6 Deathstroke - Joe Manganiello
-

Joe Manganiello jako "idealny Deathstroke". Nowe zdjęcie z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e03

Simpsonowie

s19e03

Zaklinacze koni

s19e03

Detektyw Murdoch

s2025e202

Moda na sukces

s03e07

s16e03

Bob’s Burgers

s42e249

Ridiculousness

s42e250

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Q. Cząstka strachu

23

paź

Książka

Q. Cząstka strachu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

John Krasinski
John Krasinski

ur. 1979, kończy 46 lat

Gökberk Demirci
Gökberk Demirci

ur. 1989, kończy 36 lat

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen

ur. 1958, kończy 67 lat

William Zabka
William Zabka

ur. 1965, kończy 60 lat

Dan Fogler
Dan Fogler

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV