Gotham Knights - serial zapowiada się naprawdę źle? Pierwsze opinie krytyków

fot. materiały prasowe

Gotham Knights przedstawi losy syna Bruce’a Wayne’a który próbuje dowieść swojej niewinności w sprawie zabójstwa ojca. Bohaterowi pomogą w tym między innymi Harper Row (Fallon Smythe), Cullen Row (Tyler DiChiara) i Duela (Olivia Rose Keegan) – córka największego wroga Batmana, Jokera. Reżyserem serialu jest Danny Cannon, który w swym dorobku ma już wyreżyserowanie wielu odcinków serialu telewizji Fox - Gotham, a także odcinki serialu Pennyworth, w którym Jack Bannon wystąpił jako Alfred Pennyworth, późniejszy kamerdyner Batmana. Gotham Knights zostało stworzone dla The CW przez Natalie Abrams, Jamesa Stoterauxa i Chada Fiveasha, pracujących wcześniej przy serialu Batwoman. Producentami wykonawczymi będą Greg Berlanti, doświadczony w produkcji wielu seriali opartych na DC Comics, Sarah Schechter i David Madden.

Produkcja swego czasu została mocno skrytykowana za pierwszy zwiastun, po którym obawy fanów tylko urosły jeśli chodzi o ten tytuł. Teraz mamy pierwsze opinie krytyków przed debiutem serialu w USA już 14 marca na The CW.

Gotham Knights - pierwsze opinie krytyków

W pierwszych opiniach na Twitterze możemy przeczytać, że zaprezentowane sześć odcinków serialu wypada "nieciekawie" i zawiera "źle napisane postacie", a także, że całość jest niesamowicie przeciągnięta. Dziennikarz Murphy's Multiverse's zwrócił uwagę, że czuł się trochę jak podczas seansu 2. sezonu Riverdale. Leo Rydel z Geekly Goods widział tylko dwa pierwsze odcinki, ale przyznał, że do tej pory było to "ciężkie doświadczenie". Inni krytycy zapowiadają, że to będzie tak trudny seans, jak się wszyscy spodziewają.

Są też głosy nieco bardziej optymistyczne, jak choćby ten od Nicole Drum z ComicBook, która stwierdziła, że serial jest "daleki od doskonałości", ale ma "interesujące podejście" do historii związanej z Batmanem. GameSpot zauważa, że to zły moment na tego typu serial, kiedy mieliśmy ostatnio tak chwalonego Batmana w wykonaniu Roberta Pattinsona. Dodaje, że to całkiem udana produkcja, która jednak może nie mieć w tym momencie odpowiedniej atencji. Dodatkowo są głosy mówiące, że serial spodoba się tym, którzy są otwarci na zmiany, które dokonuje ten serial w kanonie postaci Batmana.

fot. materiały prasowe