Gra o tron - Jon Snow powróci. Serial potwierdzony; pomysłodawcę wszyscy dobrze znacie

fot. HBO

W czwartek 23 czerwca George R.R. Martin we wpisie na swoim blogu potwierdził, że HBO Max pracuje nad kontynuacją 8-sezonowego serialu Gra o tron. Nie jest to jednak 9. sezon, a spin-off, który skupi się na dalszych losach Jona Snowa, w którego ponownie wcieli się Kit Harington.

Gra o tron - jaka rola Kita Haringtona?

Twórca książkowej Gry o tron potwierdził słowa Emilii Clarke (więcej tutaj) o tym, że pomysłodawcą i twórcą serialu jest sam Kit Harington. To on sam przyszedł do producentów z HBO Max ze swoją wizją. George R.R. Martin pracuje z aktorem, scenarzystami i showrunnerami nad dalszymi losami Jona Snowa. Wyjawił również, że ta ekipa jest już skompletowana, ale jest niespodzianka..

- Tak, to Kit Harington przyszedł do nas ze swoim pomysłem na serial. Nie mogę wyjawić nazwisk scenarzystów / showrunnerów, bo ta informacja nie dostała jeszcze zielonego światła na publikację, ale Kit też ich wybrał i tu ściągnął. To jest jego własna ekipa i to jest fantastyczne.

Co więcej dodał, że prace nad tym serialem trwają od bardzo dawna, tak jak nad poprzednio ogłoszonymi spin-offami. Publikacja informacji to wyciek, którego od miesięcy dało się uniknąć. Chodzi mu o takie projekty jak: 10000 Ships (za sterami Amanda Segal), 9 Voyages aka Sea Snake (za sterami Bruno Heller) oraz The Hedge Knight (za sterami Steve Conrad).

George R.R. Martin dodaje też, że Kit Harington i jego ekipa (scenarzyści, showrunnerzy) odwiedzili go w Santa Fe. Tam razem z pisarzem i jego współpracownikami opracowywali wszelkie szczegóły historii. Panowie, którzy odpowiadali za 8 sezonów Gry o tron, czyli D.B Weiss i David Benioff nie są związani z projektem.

Pisarz tłumaczy, że wszystkie spin-off są na etapie scenariuszy. Zostały one napisane, uwagi autorzy otrzymali i już do tej pory zrobili dwie lub trzy wersje. Jest to typowy proces tworzenia seriali. Przestrzega jednak przez optymizmem, bo to jest etap, który jest przeprowadzany przed otrzymaniem zielonego światła na realizację. Zdarzyło się już, że po etapie scenariuszy projekt jest kasowany. Nie ma więc gwarancji, że każdy z tych czterech zostanie zrealizowany, ale śmiało można stwierdzić, że dalsze losy Jona Snowa mają większe szanse.

Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla historii są wydarzenia z finału 8. sezonu. W nim też Jon Snow postanowił dołączył do Dzikich i wybrał się na północ od Muru.