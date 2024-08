Gra o tron będzie mieć dużo seriali. Wiemy, ile może ich być

Źródło: HBO

George R.R. Martin, autor książek ze świata znanego z serialu Gra o tron i producent każdego nowego projektu, przemawiał w Oxford Writers House. Tam też głównie opowiadał o drugim spin-offie Gry o tron, do którego trwają zdjęcia, czyli o serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Poruszył też kwestię kolejnych tytułów.

Spin-offy hity Gra o tron

Według Martina w tej chwili trwają prace nad kolejnymi siedmioma serialami w świecie Gry o tron. HBO więc chce rozbudowywać to uniwersum i dawać fanom kolejne historie. Zaznaczmy jednak, ze prace nad tymi tytułami nie oznaczają, że każdy z nich zostanie nakręcony i zobaczymy go na ekranach. Wcześniej niektóre potencjalne spin-offy nie dostawały zielonego światła, a prace nad kolejnymi były rozpoczynane.

Martin dodał, że z tych seriali cztery są aktorskie, a trzy animowane. Na pewno jednym z nich jest wcześniej ogłaszany przez pisarza 10 000 ships, a drugi to serial o Aegonie Zdobywcy, o którym również pisano. Nie wiadomo, o czym mogą opowiadać pozostałe seriale. Na pewno nie będzie to serial z Jonem Snowem, bo sam Kit Harrington ogłosił, że został odłożony na półkę i już nad nim nie pracują. Gdy któryś potencjalny hit będzie w formie, która spodoba się osobom decyzyjnym, dostanie on zielone światło na realizację.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 sierpnia zadebiutuje finał drugiego sezonu Rodu smoka. Prace nad trzecią serią już trwają i dostała ona zielone światło na realizację.