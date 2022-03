Grupa Polsat zaprojektowała autobusy wodorowe z autorskim kanałem telewizyjny i dostępem do 5G

Źródło: Grupa Polsat Plus

Maciej Stec, wiceprezes zarządu Grupy Polsat Plus, podczas konferencji prasowej podsumowującej czwarty kwartał finansowy ujawnił, że firma zajmie się produkcją nowatorskich autobusów wodorowych. Pojazdy będą wyposażone w pięć butli , które pozwolą na zatankowanie wodoru na ok. dwa dni nieprzerwanej pracy w warunkach miejskich, a napełnienie ich zajmie niespełna 13 minut.

Jednak to nie sam pomysł stworzenia polskiego autobusu wodorowego przykuwa największą uwagę w tym projekcie. Tym, co wyróżni te pojazdy na tle konkurencyjnych rozwiązań, będzie zintegrowany moduł do obsługi technologii 5G. Autobusy Polsatu pozwolą korzystać z dostępu do szybkiego i darmowego internetu bezprzewodowego. Ponatdo wyświetlacze zainstalowane na pokładzie będą wyświetlały treści z autorskiego kanału telewizyjnego stworzonego specjalnie z myślą o emisji w środkach komunikacji publicznej.

Mamy tam ekrany. Będzie własna telewizja produkowana przez Polsat. Dlaczego? Bo musi być obrazkowa i z napisami, aby nie przeszkadzać pasażerom. W każdym autobusie zainstalowane jest 5G, które będzie dostępne dla użytkowników tego pojazdu za darmo - poinformował Stec.

Według pierwotnych planów firma miała rozpocząć produkcję swoich wodorowych autobusów 5G w pierwszym kwartale 2023 roku, jednak wybuch wojny na Ukrainie może opóźnić proces wdrożeniowy o kilka miesięcy.

