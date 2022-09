GTA 6 - Rockstar Games potwierdza wyciek danych i prosi o cierpliwość. Jest oficjalny komunikat

fot. Rockstar

W niedzielę, 18 września, mieliśmy do czynienia z jednym z największych wycieków w historii branży gier. Do sieci trafiło kilkadziesiąt materiałów wideo przedstawiających wczesną wersję GTA 6 i dopiero po kilkunastu godzinach zaczęły one być blokowane i usuwane przez wydawcę serii, firmę Take Two Interactive. Teraz zaś otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie przygotowane przez twórców ze studia Rockstar Games.

W komunikacie opublikowanym między innymi na twitterowym profilu studia potwierdzono, że firma padła ofiarą ataku, w wyniku którego uzyskano dostęp do poufnych danych, w tym rozgrywki z Grand Theft Auto VI. Zapewniono jednak, że nie ma to wpływu na postępy prac i te nadal prowadzone są zgodnie z planem. Na koniec dodano jeszcze, że gracze zostaną zapoznani z nadchodzącym projektem w odpowiedni sposób, gdy tylko będzie to możliwe. Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią oświadczenia w oryginalnej, angielskiej wersji językowej.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1571849091860029455