GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sprzedaje się świetnie mimo problemów

fot. Rockstar Games

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition w momencie premiery w listopadzie ubiegłego roku było mocno krytykowane przez graczy oraz krytyków. Taki stan rzeczy wynikał nie tylko z kontrowersyjnego stylu oprawy graficznej, ale też z ogólnego stanu technicznego, w tym obecności starych błędów czy kiepskiej optymalizacji, bo problemy z wydajnością pojawiały się nawet na konsolach nowej generacji. Okazuje się jednak, że problemy te nie przeszkodziły w sprzedaży, bo ten pakiet remasterów trzech odsłon Grand Theft Auto sprzedał się naprawdę dobrze.

Choć firma Take-Two nie ujawniła dokładnych danych finansowych dotyczących GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, to podczas niedawnej prezentacji dla inwestorów zdradzono, że cała seria Grand Theft Auto sprzedała się w nakładzie przekraczającym 370 milionów sztuk, z czego 160 milionów to samo GTA V. Przed premierą odświeżonej trylogii wspominano o odpowiednio 355 milionach i 155 milionach sprzedanych egzemplarzy. Na tej podstawie można wysnuć, że The Trilogy - The Definitive Edition trafiło do mniej więcej 10 milionów odbiorców, bo w międzyczasie na rynek nie trafiły żadne inne gry z serii.

Warto również przypomnieć, że niedawno poinformowano o dacie premiery GTA V w wersji na konsole nowej generacji oraz po raz pierwszy wspomniano o kontynuacji serii - ta ma znajdować się już w produkcji.

