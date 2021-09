Guardians of the Galaxy pokryło się złotem. Wydawca potwierdza datę premiery

fot. Square Enix

W ostatnim czasie usłyszeliśmy o przesunięciach premier kilku głośnych gier. W terminie nie zadebiutuje m.in. Total War: Warhammer III i Dying Light 2. Na szczęście sytuacja inaczej wygląda w przypadku gry Marvel’s Guardians of the Galaxy tworzonej przez Eidos Montréal. Ten akurat tytuł powinien trafić na sklepowe półki zgodnie z planem, bo twórcy i wydawca pochwalili się jego "ozłoceniem". Oznacza to, że właściwa produkcja już się zakończyła i można rozpoczynać kolejne działania, związane m.in. z marketingiem czy przygotowywaniem i dystrybucją fizycznych nośników.

Square Enix tę radosną nowinę przekazało na swoim Twitterze i zrobiono to w bardzo luźny, humorystyczny sposób.

https://twitter.com/SquareEnix/status/1437867639959736321

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera gry 26 października na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch (jako Cloud Version).