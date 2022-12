Guillermo del Toro: "Animacje i obrazy tworzone przez AI to obraza ludzkiego życia"

fot. Adam Hall/Instagram/digiguru/Midjourney

Guillermo del Toro uważa, że animacje czy inne prace tworzone przez AI są "obrazą ludzkiego życia" - taką konkluzją podzielił się on w czasie jednego z wywiadów promujących Pinokia. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie sieć (i to nie tylko nasz serwis) zalewa mnóstwo grafik, za których powstanie odpowiada sztuczna inteligencja. Niektóre z nich zachwycają, inne z kolei skłaniają do mniejszej lub większej refleksji nad rolą SI we współczesnym społeczeństwie.

Sam del Toro nie ma złudzeń - w jego ocenie działania AI są niepotrzebną i szkodliwą konkurencją dla sztuki tworzonej przez człowieka:

Dave McKean Konsumuję i kocham sztukę tworzoną przez ludzi. Jestem nią często całkowicie poruszony. Nie interesują mnie ilustracje wykonane przez maszyny i dokonywana przez nie ekstrapolacja danych., wspaniały artysta (twórca ilustracji do komiksowych Sandmana czy Azylu Arkham - przyp. aut.), powiedział mi niedawno, że sztuczna inteligencja nie potrafi rysować.

Filmowiec dodał:

Hayao Miyazaki AI może przetwarzać informacje, ale nigdy nie będzie w stanie rysować. Nigdy nie uchwyci uczucia, wyrazu twarzy, nie nada jej "miękkości". Gdyby chodziło o stworzenie przez nią animacji, byłoby to bardzo bolesne. Jak już powiedział- byłaby to obraza ludzkiego życia.

Del Toro odniósł się do słów japońskiego twórcy, który tak podsumował prace sztucznej inteligencji:

Ktokolwiek tworzy te rzeczy, nie ma pojęcia, czym jest ból. Jestem całkowicie zniesmaczony. Jeśli chcesz tworzyć te przerażające prace, śmiało - rób to. Ale ja nigdy nie chciałbym włączyć tej technologii do pracy nad moim dziełami. Jestem głęboko przekonany, że to obraza życia samego w sobie.

Obaj twórcy odnosili się również do galerii, w ramach której sztuczna inteligencja "ożywiła" zmarłych aktorów i inne postacie życia publicznego. Chodzi o te prace:

