Guillermo Del Toro zachwala Hayao Miyazakiego. Z jakiego powodu?

źródło: materiały prasowe

Guillermo del Toro nie bez powodu zapisał się jako ikona w popkulturowym świecie. Reżyser jest doceniany za jego twórcze spojrzenie na między innymi filmy animowane. Podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto, skorzystał z okazji, aby to on dał komuś pochwałę. Powiedział o wspaniałej pracy legendarnego reżysera Hayao Miyazakiego, który pomógł stworzyć renomę produkcyjną studia Ghibli.

Guillermo Del Toro o Miyazakim

Reżyser docenił Miyazakiego za jego znakomite zdolności techniczne, jednocześnie chwaląc emocjonalność w opowieściach animatora. Uznał również te filmy za "nieustraszone", a także docenił fakt, że często funkcjonują poza strukturą fabularną, której trzyma się Zachód. Choć Del Toro nigdy nie współpracował z Miyazakim, jego zamiłowanie do animacji uczyniłoby go godnym partnerem w każdym projekcie. Słowa Guillermo z pewnością motywują do zapoznania się z najnowszą produkcją studia Ghibli, Chłopiec i czapla.

Frankenstein - najnowszy projekt Del Toro

Chociaż wcześniej filmowiec twierdził, że może zrezygnować z projektów aktorskich, czeka na niego praca nad Frankensteinem dla Netfliksa. W filmie zobaczymy Oscara Isaaca, Mię Goth oraz Andrew Garfielda. Del Toro ma odpowiadać za reżyserię i scenariusz, a producentem jest J. Miles Dale.