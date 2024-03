Gwiezdne Wojny: Akolita - czas trwania odcinków. Będzie 2. sezon?

fot. Disney+

Leslye Headland, twórczyni, showrunnerka i reżyserka serialu Gwiezdne Wojny: Akolita w rozmowie z Colliderem ujawniła, jak długie będą odcinki serialu. Wygląda na to, że jak w przypadku innych seriali Star Wars będzie pewien standard utrzymany i czas trwania nie będzie na tyle długi, jak przy innych serialach.

Gwiezdne Wojny: Akolita - czas trwania

Headland tłumaczy, że czas trwania odcinków będzie różny, ale średnio wyjdzie to 30-35 minut na odcinek. Wyjaśnia, że niektóre zamkną się w czasie około 30 minut, inny będą dłuższe. Najdłuższy ma być finał, który trwa 40 minut. Przypomnijmy, że serial ma mieć 8 odcinków.

Gwiezdne Wojny: Akolita - więcej sezonów

Twórczyni mówi, że jak przedstawiała swoją wizję na serial, to od razu kształtowała ją na więcej niż jeden sezon. Zaznacza jednak, że nie jest osobą, która kończy sezony emocjonalnymi cliffhangerami mogącymi zdenerwować widzów. Woli, by było w pewnym sensie zamknięte i była kulminacja, która pozwoli widzom odczuć satysfakcję pomimo tego, że to nie koniec historii.

Decyzja o ewentualnym 2. sezonie może zostać podjęta po premierze i analizie wyników popularności. Showrunnerka mówi jednak, że mogą go zrobić całkiem szybko. Mają rozpisaną linię czasową rozwoju fabuły i wiele przygotowanych pomysłów. Ma świadomość, że pewnie Lucasfilm chciałby, aby prace ruszyły szybko, bo na tym etapie są zadowoleni z serialu, ale Headland podkreśla, że na razie potrzebuje przerwy. A potem chce przeanalizować wyniki oraz reakcje widzów i fanów Star Wars. Po to, by móc wyciągnąć określone wnioski na przyszłość.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca w Disney+.