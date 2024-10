TEN wątek Kylo Rena wreszcie rozwinięty. Gwiezdne Wojny z nowym komiksem!

fot. Marvel Comics

Reklama

Trylogia sequeli Gwiezdnych Wojen już dawno została zakończona, jednak wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Widzowie byli szczególnie zawiedzeni, że nie dowiedzieli się więcej o tym, co działo się z Kylo Renem między wydarzeniami z Ostatniego Jedi a początkiem filmu Skywalker. Odrodzenie. Nowy komiks Marvela to zmieni - Star Wars: Legacy of Vader ukaże genezę, której nie mieliśmy okazji zobaczyć na ekranie. Jak wyglądały początki jego rządów, gdy przejął władzę nad Najwyższym Porządkiem? Zobaczcie poniższe ilustracje.

Gwiezdne Wojny - Kylo Ren z nowym komiksem!

Star Wars: Legacy of Vader

Historia zaczyna się od podróży na planetę Mustafar, gdzie Kylo Ren zamierza wejść do zamku Vadera. Następnie bohater uda się na znajome piaski Tatooine, by zgłębić przeszłość swojego dziadka. Nad tą historią pracował Charles Soule, któremu wątek tej postaci nie jest obcy - to on wcześniej pisał scenariusze do komiksów Kylo Ren. Początki. Star Wars oraz Star Wars: Darth Vader - Dark Lord of the Sith.

- Ta nowa seria to nie tylko połączenie tych dwóch komiksów, ale również okazja do zgłębienia ekstremalnie bogatej części osi czasu, która jest prawie całkowicie otwarta: okresu, gdy Kylo Ren był przywódcą Najwyższego Porządku.

Premierę komiksu zaplanowano na luty 2025 roku.