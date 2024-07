Kylo Ren inspiracją dla aktorki grającej w Cobra Kai. Jak wyglądała atmosfera na planie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!



Jak opisuje Alicia Hannah-Kim, "wszyscy mamy mroczną stronę". Dlatego aby przygotować się do grania antagonistycznej roli w serialu Cobra Kai, aktorka inspirowała się złoczyńcami, których wcześniej widywała na ekranie. Okazuje się, że Kim Da-Eun jest postacią, do której portretowania przydał się... Kylo Ren. Hannah-Kim wyjaśniła to w wywiadzie dla Variety.

Adama Drivera - Uwielbiam oglądać złoczyńców. O dziwo, wiele inspiracji zaczerpnęłam od Kylo Rena,. On ma niezwykłą zdolność do płynięcia z prądem, co jest bardzo ekscytujące do oglądania.

Samo wcielanie się w antagonistkę było "satysfakcjonujące", ponieważ dało aktorce pole do popisu. Kim Da-Eun jest postacią, która ma "pełną swobodę w pokazywaniu swojej wściekłości czy rozczarowania".

- Widzę, że wypuszcza każdą emocję, która wypływa na powierzchnię, co jest naprawdę satysfakcjonujące.

Cobra Kai - Alicia Hannah-Kim o atmosferze na planie

Variety zapytało aktorkę o współpracę z Peyton List, odtwórczynią roli Tory Nichols. Hannah-Kim była zachwycona jej profesjonalnym podejściem do aktorstwa oraz precyzyjnością na planie. Ponieważ atmosfera między jej bohaterkami jest ściśle napięta, aktorki zadbały o przyjemniejsze chwile na planie. Między ujęciami śpiewały piosenki Taylor Swift, z racji iż obie są jej wielkimi fankami.



Jednak Hannah-Kim jeszcze lepiej wspomina kręcenie scen karate. Szczególnie, jeśli jej partner tak świetnie sobie radził, że sekwencja wychodziła za pierwszym ujęciem.

Aktorka zdradziła również, że druga część finałowego sezonu będzie szczególnie ekscytująca i rewolucyjna dla jej bohaterki. Ma być również "szaloną, zabawną i zaskakującą" kontynuacją.

Cobra Kai: sezon 6 - część pierwsza jest już dostępna na platformie Netflix. Druga część pojawi się 15 listopada. Natomiast finałowe odcinki zadebiutują dopiero w 2025 roku.