Gwiezdne Wojny - Rahul Kohli z iZombie dostał rolę w uniwersum, ale odmówił. Jaki miał powód?

fot. materiały prasowe

Rahul Kohli nigdy nie krył, że fascynuje się Star Wars. Dla niego Gwiezdne Wojny to zawsze było coś więcej, więc jego nowy komentarz zbił fanów z tropu i zaskoczył. W rozmowie z magazynem Empire aktor z iZombie przyznał, że dostał propozycję roli w Star Wars, ale odmówił, by zamiast tego wystąpić w serialu Nocna msza, czyli znanego hitu Netflixa. W wypowiedzi nawiązał do nadchodzącego serialu Zagłada domu Usherów również autorstwa Mike'a Flanagana.

Rahul Kohli - komentarz

Zagłada domu Usherów - Zostałem aktorem przez Gwiezdne Wojny. George Lucas to mój wyimaginowany tata razem z Jurgenem Kloppem. Dostałem rolę w projekcie Star Wars - nie powiem, w którym - ale zamiast tego zdecydowałem się zrobić Nocną mszę. Dlatego też praca z Markiem Hamillem na planiewywołała u mnie reakcję: "jasna cholera!". Byłem podenerwowany. Mark jednak przyszedł do mnie i powiedział: "Hej, tutaj jesteś fanie Star Wars!" i całe zdenerwowanie od razu przeszło. To legenda. Zagłada domu Usherów będzie świetna. To coś szalonego, głośnego i zupełnie innego od pozostałych tworów Mike'a.

Biorąc pod uwagę, kiedy była kręcona Nocna msza, Kohli musiał dostać rolę w Księdze Boby Fetta lub Obi-Wanie Kenobim. Najpewniej była to malutka rola, więc dlatego Kohli podjął decyzję, by móc zagrać jedną z głównych ról w serialu, który stał się hitem Netflixa.

Ta decyzja jednak pozostawia mu otwartą furtkę, by kiedyś zagrać większą i ważniejsza rolę. Ma nawet dwie postacie, które chciałby zagrać.

- Postacie, które chciałbym zobaczyć na ekranie, to bohaterowie z Legend. Dash Rendar i Kyle Katarn to były dwie postacie, które uwielbiałem jako dziecko. Chciałbym, aby sprowadzono ich do nowego kanonu Star Wars. Jeśli nie będę pracować nad serialem Mike'a Flanagana i Disney zaakceptuje to, co robię w mediach społecznościowych i co piszę w tweetach, to chciałbym zagrać jednego z tych dwóch gości.