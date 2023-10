Star Wars: Skeleton Crew - kiedy premiera serialu? Jest prawdopodobna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe // Disney+

Star Wars: Skeleton Crew to nadchodzący aktorski serial ze świata Gwiezdnych Wojen, którego akcja rozgrywa się w tym samym czasie, co The Mandalorian. Historia skupia się na grupie dzieci, które uciekają z rodzinnej planety, a potem gubią się w galaktyce. Pierwszy sezon, za który odpowiadają Jon Watts i Christopher Ford, będzie liczyć 8 odcinków.

Star Wars: Skeleton Crew - kiedy premiera?

Według wcześniejszych doniesień serial miał zadebiutować pod koniec 2023 roku, ale tak się nie stanie. Disney i Lucasfilm niedawno zarejestrowali Star Wars: Skeleton Crew w amerykańskim urzędzie ds. praw autorskich. Według zamieszczonych tam informacji prace nad 1. odcinkiem mają zostać zakończone w grudniu 2023 roku, a premiera odbędzie się w styczniu 2024 roku.



Star Wars: Skeleton Crew - opis 1. odcinka

W opisie 1. odcinka, który znalazł się w rejestrze, możemy przeczytać, że poznamy w nim czwórkę dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej, wydawać by się mogło, bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Próbując odnaleźć drogę do domu, spotkają wątpliwych przyjaciół i wrogów oraz przeżyją większą przygodę niż potrafią to sobie wyobrazić.

Star Wars: Skeleton Crew - obsada

W głównej roli występuje Jude Law, któremu partnerują młodzi aktorzy: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith i Ryan Kiera Armstrong. W obsadzie są również Tunde Adebimpe i Kerry Condon.

