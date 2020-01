Drakula - finalny zwiastun miniserialu Netflixa. Wampir sieje grozę

Dracula to nowa interpretacja legendarnej historii Brama Stokera. Tym razem została stworzona przez Stevena Moffata i Marka Gatissa, doskonale znanych z hitu Sherlock. Jest to koprodukcja BBC One oraz Netflixa.

W obsadzie są Claes Bang, Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell, Matthew Beard, Lydia West, Paul Brennen, Sarah Niles, Sofia Oxenham, Jonh McCrea, Phil Dunster, Dolly Wells, John Hefferman, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathana Aris, Morfydd Clark i Millicen Wong.

Każdy odcinek ma długość pełnometrażowego filmu, tak jak w przypadku Sherlocka. Miniserial składa się z trzech odcinków, za kamerą których stoją Jonny Campbell (The Informer, Westworld), Damon Thomas (Obsesja Eve, Dom Grozy) i Paul McGuigan (Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu, Sherlock).

Drakula - premiera w Netflixie odbędzie się 4 stycznia 2020 roku.