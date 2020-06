Harry Potter: niesamowita willa w czarodziejskim klimacie wśród rozchwytywanych ofert Airbnb [GALERIA]

Warner Bros.

Wizards Way to willa położona w kompleksie domów Champion's Gate niedaleko Walt Disney World w Orlando na Florydzie. 8 tematycznych pokoi, łazienek i pokój dla ponad 16 gości jest prawdziwą gratką dla fanów Harry'ego Pottera.

Przybysze wchodzą do willi, by odnaleźć Tiarę Przydziału, gotową do sortowania gości według znanych z Hogwartu domów (i przydzielenia pokoi). Pomieszczenia są związane z czterema domami - Gryffindorem, Hufflepuffem, Ravenclawem i Slytherinem. Jet też sypialnia z motywem Hogwart's Express, Wróżbiarska i związana ze sceną z Wierzbą Bijącą z drugiej części serii.

Dom pełen jest rozmaitych gadżetów, efektów specjalnych (m.in. oświetlenie, dźwięki otoczenia, para z komina pociągu), ma własny peron dziewięć i trzy czwarte, specjalnie rzeźbione łóżka i wiele innych. Jednym z najbardziej magicznych pokoi w willi jest prywatna sala filmowa w... Zakazanym Lesie, z klimatyczną, świecącą w ciemności farbą. Stół wygląda jak jeden z tych w Wielkiej Sali, przy basenie stoją zaś wielkie szachy, a pokój gier urządzony jest w stylu quidditcha. Nawet korytarz odtwarza magię Hogwartu.

Loma Homes, twórcy willi, są powszechnie chwaleni za dbałość o szczegóły. Pomimo pandemii COVID-19, ludzie wciąż rezerwują pobyt w tym magicznym miejscu. Zobaczcie galerię zdjęć z tego niezwykłego miejsca:

Wizards Way