Spider-Man 4 - wiemy, jak Hulk stanie się wściekły. Ten pomysł zmieni ton filmu

W Spider-Manie 4 powraca Hulk, ale nie w znanej, ugrzecznionej wersji. Marvel ma postawić na Savage Hulka – najbardziej dziką i nieobliczalną odsłonę zielonego olbrzyma. Nowe doniesienia sugerują mroczniejsze podejście i głębsze wejście w psychikę postaci.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
7. Hulk fot. materiały prasowe
Nowe informacje o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień pochodzą od zawsze sprawdzonego Alexa Pereza. Z jego doniesień wiemy więcej o roli Hulka, który będzie inny niż do tej pory. Nie będzie to profesor Hulk z Avengers: Koniec gry, nie będzie to również niestabilny Hulk z wcześniejszych filmów - będzie to dziki Hulk, jego najbardziej szalona i wściekła wersja. Tylko jak nastąpi ta przemiana?

Spider-Man 4 - przemiana Hulka

Po raz pierwszy Hulk/Bruce Banner spotka się ze Spider-Manem, bo do tej pory nie mieli okazji się poznać. Fabuła filmu zmusi jednak Pajączka i zielonego olbrzyma do stawienia czoła osobistym traumom i poczuciu winy. Konsekwencje i wpływ wydarzeń z przeszłości obu bohaterów będą odgrywać kluczowe znaczenie w stanie ich psychiki.

W przypadku Spider-Mana będzie to kwestia emocji i poczucia winy, które tłumił przez lata, a teraz powracają i mają na niego destrukcyjny wpływ. Zda sobie sprawę, jak bardzo Spider-Man kompletnie przytłoczył jego tożsamość i życie Petera Parkera. Natomiast w przypadku Hulka jest podobnie - te negatywne emocje i konsekwencje przeszłości doprowadzą do totalnej utraty kontroli i pojawienia się Dzikiego Hulka. To ma być najbardziej wściekła wersja, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Według źródeł Pereza tutaj Hulk będzie w takim szale, że może nawet kogoś zabić.

To ma doprowadzić do sytuacji, po której Hulk może zostać „zcancelowany”, bo jak twierdzi Perez, opinia publiczna po wydarzeniach będzie jeszcze bardziej nienawidzić zielonego olbrzyma.

Spider-Man 4 - kiedy zwiastun?

Sony Pictures zasugerowało, że zwiastun może być bliżej świąt Bożego Narodzenia. Brytyjskie konto na portalu X opublikowało gif z jednego z filmów ze Spider-Manem z dopiskiem „wszystko, czego chcemy na święta, to Tom Holland”. Nie ma potwierdzenia, że to ma związek ze zwiastunem, ale wszyscy spekulują, że to nie przypadek i że pewnie jest to powiązane.

Pokazano logo Spider-Mana 4 - ktoś z ekipy opublikował zdjęcie prezentu na zakończenie prac na planie.

Spider-Man 4 - premiera w lipcu 2026 w kinach.

Źródło: cosmic circus

2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

