Saros się spóźni. Na osłodę dostaliśmy fabularny zwiastun gry

Saros to nowa produkcja tworzona przez zespół Housemarque Games, autorów m.in. ciepło przyjętego Returnal. Gra miała zadebiutować w marcu przyszłego roku, jednak wygląda na to, że twórcy uznali, iż potrzebują nieco więcej czasu. Poinformowano o drobnym przesunięciu daty premiery – konkretnie na 30 kwietnia 2026 roku.

Gracze otrzymali jednak możliwość rzucenia okiem na nowe, wcześniej niepublikowane sceny z gry – zarówno fabularne, jak i gameplayowe. Do sieci trafił bowiem nowy zwiastun Saros, w którym widzimy m.in. głównego bohatera, Arjuna Devraja (w tej roli Rahul Kohli), a także pełną niebezpieczeństw planetę o nazwie Carcosa. Nie zabrakło również ujęć prezentujących rozgrywkę – potwierdzają one, że system walki będzie wymagający i efektowny, a gracze, podobnie jak wcześniej w Returnal, będą musieli lawirować pomiędzy pociskami wystrzeliwanymi przez wrogów i szukać okazji do odpowiedzi ogniem.