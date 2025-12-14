Przeczytaj w weekend
Saros się spóźni. Na osłodę dostaliśmy fabularny zwiastun gry

Twórcy poinformowali o przesunięciu debiutu Saros na późniejszy termin. Na szczęście gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na ten ciekawie zapowiadający się tytuł.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Saros data premiery zwiastun The Game Awards
Saros fot. SIE
Saros to nowa produkcja tworzona przez zespół Housemarque Games, autorów m.in. ciepło przyjętego Returnal. Gra miała zadebiutować w marcu przyszłego roku, jednak wygląda na to, że twórcy uznali, iż potrzebują nieco więcej czasu. Poinformowano o drobnym przesunięciu daty premiery – konkretnie na 30 kwietnia 2026 roku.

Gracze otrzymali jednak możliwość rzucenia okiem na nowe, wcześniej niepublikowane sceny z gry – zarówno fabularne, jak i gameplayowe. Do sieci trafił bowiem nowy zwiastun Saros, w którym widzimy m.in. głównego bohatera, Arjuna Devraja (w tej roli Rahul Kohli), a także pełną niebezpieczeństw planetę o nazwie Carcosa. Nie zabrakło również ujęć prezentujących rozgrywkę – potwierdzają one, że system walki będzie wymagający i efektowny, a gracze, podobnie jak wcześniej w Returnal, będą musieli lawirować pomiędzy pociskami wystrzeliwanymi przez wrogów i szukać okazji do odpowiedzi ogniem.

Źródło: youtube.com

