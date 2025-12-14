Na tę grę sci-fi czekamy od lat. Teraz możecie sprawdzić ją przed premierą i to za darmo

fot. Capcom

Capcom zdecydował się na bardzo wczesne ujawnienie swojej produkcji zatytułowanej Pragmata. Pierwszy zwiastun gry pojawił się w czerwcu 2020 roku i sugerował, że tytuł zadebiutuje jeszcze w 2022 roku. Tak się jednak nie stało — później mieliśmy do czynienia z kilkoma opóźnieniami. Wszystko wskazuje jednak na to, że twórcy są już pewni swego, ponieważ podczas The Game Awards 2025 nie tylko zaprezentowano nowy zwiastun, ale także ujawniono inne ciekawe informacje, w tym dokładną datę premiery.

Pragmata zadebiutuje 24 kwietnia 2026 roku — i to nie tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, jak wcześniej zapowiadano, lecz także na Nintendo Switch 2, a zamówienia przedpremierowe już wystartowały. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Już teraz na Steamie (na konsolach ma pojawić się w późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie) dostępna jest wersja demo Pragmata, która pozwala zapoznać się z krótkim, około 15–20-minutowym wycinkiem rozgrywki. W tym czasie można sprawdzić między innymi nietypowy system walki, łączący strzelanie z hakowaniem przeciwników — dzięki temu odsłaniamy ich słabe punkty i sprawiamy, że stają się znacznie bardziej podatni na otrzymywanie obrażeń.

