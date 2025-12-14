Przeczytaj w weekend
Na tę grę sci-fi czekamy od lat. Teraz możecie sprawdzić ją przed premierą i to za darmo

Po pięciu latach od zapowiedzi i kilku opóźnieniach Pragmata wreszcie wydaje się zmierzać ku premierze. Twórcy ujawnili konkretną datę debiutu produkcji, a także udostępnili jej wersję demonstracyjną.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
capcom data premiery wersja demo demo pragmata zwiastun The Game Awards
Pragmata fot. Capcom
Capcom zdecydował się na bardzo wczesne ujawnienie swojej produkcji zatytułowanej Pragmata. Pierwszy zwiastun gry pojawił się w czerwcu 2020 roku i sugerował, że tytuł zadebiutuje jeszcze w 2022 roku. Tak się jednak nie stało — później mieliśmy do czynienia z kilkoma opóźnieniami. Wszystko wskazuje jednak na to, że twórcy są już pewni swego, ponieważ podczas The Game Awards 2025 nie tylko zaprezentowano nowy zwiastun, ale także ujawniono inne ciekawe informacje, w tym dokładną datę premiery.

Pragmata zadebiutuje 24 kwietnia 2026 roku — i to nie tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, jak wcześniej zapowiadano, lecz także na Nintendo Switch 2, a zamówienia przedpremierowe już wystartowały. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Już teraz na Steamie (na konsolach ma pojawić się w późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie) dostępna jest wersja demo Pragmata, która pozwala zapoznać się z krótkim, około 15–20-minutowym wycinkiem rozgrywki. W tym czasie można sprawdzić między innymi nietypowy system walki, łączący strzelanie z hakowaniem przeciwników — dzięki temu odsłaniamy ich słabe punkty i sprawiamy, że stają się znacznie bardziej podatni na otrzymywanie obrażeń. 

Najciekawsze nadchodzące gry sci-fi

Zobaczcie też poniższą galerię, w której zebraliśmy dla Was najciekawsze gry science fiction, jakie trafią na rynek w mniej lub bardziej odległej przyszłości.

Metroid Prime 4: Beyond - premiera 4 grudnia 2025 roku

Metroid Prime 4: Beyond - premiera 4 grudnia 2025 roku
Źródło: youtube.com

