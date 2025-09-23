Hawkeye - jednak powstanie 2. sezon? Jeremy Renner po wypadku przygotowuje się do strzelania z łuku
Jeremy Renner podczas wydarzenia Florida Supercon poruszył temat swojej przyszłości w MCU. Ku zaskoczeniu wszystkich, jest otwarty na ponowną współpracę z Marvelem, choć jeszcze niedawno wydawał się być przeciwko z powodu niskiego wynagrodzenia.
Jeremy Renner od 2011 roku wciela się w Hawkeye'a, oryginalnego członka Avengersów i doskonałego łucznika. W 2021 roku jego postać doczekała się wreszcie solowego serialu. Od jakiegoś czasu krążą plotki o 2. sezonie, jednak aktor ku zaskoczeniu fanów zdawał się być przeciwko – ujawnił, że Marvel Studios po wypadku zaoferowało mu połowę tego, co w przypadku 1. sezonu. Dlatego wiele osób mogło zaskoczyć, że na wydarzeniu wydarzeniu Florida Supercon przedstawił nieco inne stanowisko:
Jeremy Renner chętnie wróci do roli Hawkeye'a
Następnie ujawnił, że gdy wreszcie wreszcie wróci do formy sprzed wypadku, jest chętny na wzięcie udziału w 2. sezonie serialu Hawkeye, jeśli nadal będzie zainteresowanie:
Zatem co z przyszłością Hawkeye'a w MCU? Na razie stoi pod znakiem zapytania. Gdy ogłaszano członków obsady Avengers: Doomsday, żadne krzesełko nie miało nazwiska Jeremy'ego Rennera. Choć aktor jest chętny na nakręcenie 2. sezonu, gdy wróci do formy sprzed wypadku, to minęły już 4 lata od finału 1. sezonu i trudno powiedzieć, czy Marvel w ogóle jest zainteresowany kontynuacją. Szczególnie, że studio zamierzało w teorii zmniejszyć ilość projektów, by skupić się na jakości.
Warto dodać, że aktor napisał książkę, poświęconą wypadkowi. Naszą recenzję znajdziecie tutaj: Jeremy Renner. Mój następny oddech - recenzja książki.
Avengers: Doomsday - obsada. Potwierdzone postacie
Źródło: comicbookmovie.com
