Hawkeye - jednak powstanie 2. sezon? Jeremy Renner po wypadku przygotowuje się do strzelania z łuku

Jeremy Renner podczas wydarzenia Florida Supercon poruszył temat swojej przyszłości w MCU. Ku zaskoczeniu wszystkich, jest otwarty na ponowną współpracę z Marvelem, choć jeszcze niedawno wydawał się być przeciwko z powodu niskiego wynagrodzenia.
Paulina Guz
Tagi:  hawkeye 
jeremy renner
Hawkeye (Clint Barton) – arcymistrz łucznictwa i były cyrkowiec, który posiada niezwykłe zdolności celowania i walki. Marvel
Jeremy Renner od 2011 roku wciela się w Hawkeye'a, oryginalnego członka Avengersów i doskonałego łucznika. W 2021 roku jego postać doczekała się wreszcie solowego serialu. Od jakiegoś czasu krążą plotki o 2. sezonie, jednak aktor ku zaskoczeniu fanów zdawał się być przeciwko – ujawnił, że Marvel Studios po wypadku zaoferowało mu połowę tego, co w przypadku 1. sezonu. Dlatego wiele osób mogło zaskoczyć, że na wydarzeniu wydarzeniu Florida Supercon przedstawił nieco inne stanowisko:

Wspaniale było głębiej zanurzyć się w tę postać, w bardziej przyziemnych okolicznościach. Sprawiało mi to o wiele większą frajdę i mogliśmy naprawdę ją rozbudować, co było miłe. Zawsze chciałem zrobić tego więcej, a potem zdarzył się wypadek. Muszę przywrócić moje ciało do formy sprzed tego wydarzenia, by znów strzelać z łuku, nurkować i robić wszystkie te inne rzeczy, ale z czasem dam radę to osiągnąć. Dobrze mi idzie.

Jeremy Renner chętnie wróci do roli Hawkeye'a

Następnie ujawnił, że gdy wreszcie wreszcie wróci do formy sprzed wypadku, jest chętny na wzięcie udziału w 2. sezonie serialu Hawkeye, jeśli nadal będzie zainteresowanie: 

Zawsze przyjmę taniec od Marvela. Zawsze będę z nimi tańczyć, kiedy będzie to stosowne, kiedy będzie grało. Byłbym szczęśliwy, mogąc nakręcić 2. sezon Hawkeye'a. Kocham tę postać. Myślę, że możemy jeszcze wiele pokazać. Przebrnęliśmy przez wiele dyskusji na temat kształtu tego sezonu. Na razie doprowadzam moje ciało do porządku i przygotowuję się do tego. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, nadal będzie taka potrzeba i chęci, to jestem na tak.

Zatem co z przyszłością Hawkeye'a w MCU? Na razie stoi pod znakiem zapytania. Gdy ogłaszano członków obsady Avengers: Doomsday, żadne krzesełko nie miało nazwiska Jeremy'ego Rennera. Choć aktor jest chętny na nakręcenie 2. sezonu, gdy wróci do formy sprzed wypadku, to minęły już 4 lata od finału 1. sezonu i trudno powiedzieć, czy Marvel w ogóle jest zainteresowany kontynuacją. Szczególnie, że studio zamierzało w teorii zmniejszyć ilość projektów, by skupić się na jakości.

Warto dodać, że aktor napisał książkę, poświęconą wypadkowi. Naszą recenzję znajdziecie tutaj: Jeremy Renner. Mój następny oddech - recenzja książki.

Avengers: Doomsday - obsada. Potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
