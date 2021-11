Hawkeye - fragment pokazuje kapitalny pościg. Kate strzela w Adamczyka!

fot. Disney+

Podczas wydarzenia Disney+ Day na platformie streamingowej umieszczono 14-minutowy materiał o produkcjach MCU. Tam też znalazł się 4-minutowy fragment serialu Hawkeye, który teraz możemy obejrzeć w sieci. Głównie skupia się on na widowiskowym pościgu ulicami miasta. Clint i Kate uciekają przed zbirami, wśród których jest polski aktor Piotr Adamczyk. Widzimy go w aucie pościgowym razem z postacią Echo graną przez Alaquę Cox. W jednej scenie Kate Bishop strzela do niego z łuku.

Hawkeye - fragment

Drugi klip pochodzi z programu Good Morning America. Pokazuje on, że przebrani cosplayerzy są ważniejsi dla dzieci, niż prawdziwy superbohater.

W obsadzie są także Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon i Florence Pugh jako Jelena z Czarnej Wdowy.

Hawkeye - o czym serial?

Historia rozgrywa się w Nowym Jorku po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Clint Barton musi współpracować z młodą łuczniczką Kate Bishop, aby stawić czoło wrogom ze swojej przeszłości Ronina. Chce to zrobić szybko, by wrócić do rodziny na święta Bożego Narodzenia.

Hawkeye - premiera odbędzie się 24 listopada 2021 roku w platformie Disney+.

