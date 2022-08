Henry Cavill jako Superman. Czy władze Warner Bros. Discovery w ogóle go chcą?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: WarnerBros./HBO Max

Do sieci trafiają nowe plotki o ewentualnym powrocie Henry'ego Cavilla do roli Supermana w DCEU. Wychodzą one z rozmowy na Twitterze dwóch dziennikarzy, których informacje przeważnie się sprawdzają, ale i tak traktujcie to jako plotkę. Chodzi o Erika Davisa z Fandango i Umberto Gonzaleza z The Wrap.

Henry Cavill jako Superman?

Przede wszystkim z ich rozmowy wynika, że poprzednie plotki mają ziarno prawdy. Podobno Henry Cavill nie chce wracać do roli Supermana, ale na razie nie wiadomo, jakie tutaj powody. Zwłaszcza, że władze Warner Bros. Discovery rozmawiały z nim o powrocie, ale odmówił. Być może szczegóły ich wizji dla jego postaci mu się nie podobają? Tutaj jest tylko spekulacja.

Według Gonzaleza nowe władze Warner Bros. Discovery lubią Henry'ego Cavilla w roli Supermana i będą próbować go ściągnąć z powrotem. Wiele jednak będzie zależeć od tego, kto będzie nowym szefem DC films, czyli następcą Waltera Hamady, który wyraźnie żegna się z posadą. Ta osoba bowiem według dziennikarza będzie nadzorować kreatywną wizję uniwersum.

Kwestia multiwersum z Flasha będzie nadal ważna dla ukształtowania przyszłości DCEU. To oznacza, że DC może chcieć tworzyć historię z Supergirl i Supermanem. Na razie jednak szczegóły ich wizji nie są znane.

Wonder Woman w DCEU

Według Umberto pozycja Gal Gadot w roli Wonder Woman nie jest zagrożona. Poza Wonder Woman 3 pojawi się w przynajmniej kilku innych filmach DC, ale nie chce spoilerować, w których na pewno ją zobaczymy. Według plotek ma ona rolę epizodyczną na pewno w filmie Shazam! Gniew bogów. Obaj z Davisem uważają, że bezpiecznie jest powiedzieć, iż jej pozycja jest pewna.

Tłumaczą też, że Batman był tak dużym sukcesem, że jego przyszłość nie jest zagrożona. Gonzalez jest pewien, że Matt Reeves dostanie do nakręcenia całą trylogię z Pattinsonem.