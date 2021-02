Herkules - aktorski film zapoczątkuje nową franczyzę? Joe Russo komentuje

fot. materiały prasowe

Disney wciąż pracuje nad aktorską wersją animacji Herkules z 1997 roku. Autorem scenariusza będzie David Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), zaś producentami widowiska są Bracia Russo. Podkreślali wcześniej, że są wielkimi fanami animowanego oryginału i bardzo chcieli móc współpracować nad stworzeniem aktorskiej odsłony.

Teraz Joe Russo w jednym z wywiadów zdradził, że produkcja dalej jest rozwijana i niedługo scenariusz zostanie ukończony. Dodatkowo ujawnił, że poświęcili temu procesowi bardzo dużo czasu i chcą stworzyć coś, co będzie miało potencjał na dalszy rozwój. Mowa tutaj o stworzeniu franczyzy, która może otrzymać więcej filmów wokół świata Herkulesa. Twórca Avengers: Koniec gry podkreśla, że chcą stworzyć bardzo ciekawy świat, którym fani mogliby ekscytować się przynajmniej przez dekadę.

fot. materiały prasowe

Nie ujawniono na ten moment osoby reżysera oraz daty premiery. Nie wiemy również nic o odtwórcach głównych ról. Na to jest zwyczajnie za wcześnie. Kiedy tylko padną takie informacje, od razu o tym poinformujemy.