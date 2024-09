Hitman miał mieć swój serial! Twórca Harley Quinn pracował nad projektem

Hitman / źródło: Square-Enix

Amerykański kanał Syfy planował serial o Hitmanie. Potwierdził to Dean Lorey, twórca animacji Harley Quinn, w wywiadzie dla The Direct. Przyznał, że od dłuższego czasu był fanem tego uniwersum, dlatego praca nad tym projektem była dla niego spełnieniem marzeń. Choć serial ostatecznie nie został zrealizowany, część bohaterów udało się przenieść do innej produkcji, Latawiec: W pytkę!, stworzonego przez Loreya.

Garthem Ennisem - W zasadzie rozwijałem wersję Hitmana zdla Syfy, która nigdy nie poszła dalej. I stąd w pewnym sensie wzięło się wiele postaci z uniwersum Hitmana. Moe i Joe, Shawn Noonan, Six-Pack i inni.

źródło: IO Interactive

Hitman - historia pochodzenia postaci

Tommy Monaghan, znany jako Hitman, to postać z uniwersum DC, która zadebiutowała w komiksie The Demon Annual #2 w 1993 roku. To dowcipny zabójca z Gotham, który po ugryzieniu przez obcego pasożyta zyskuje nadludzkie zdolności, takie jak telepatia. Mimo nowych umiejętności, Tommy pozostaje płatnym zabójcą, jednak działa zgodnie ze swoim kodeksem moralnym, eliminując jedynie kryminalistów i złoczyńców. Choć zetknął się z kultowymi postaciami, takimi jak Batman czy Superman, jego seria bardziej koncentruje się na przestępczości ulicznej i jego relacjach z innymi najemnikami.

