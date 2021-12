Hokus Pokus 2 - materiały z planu ujawniają jeden z utworów muzycznych

materiały prasowe

Historia Hokus Pokus 2 ma skupić się na trzech młodych kobietach, które przypadkowo przywracają siostry Sanderson do życia we współczesnym Salem. Bohaterki muszą znaleźć sposób, aby je powstrzymać, bo chcą ucztować duszami dzieci. Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy powrócą jako czarownice z rodziny Sanderson, czyli Winifred, Sarah i Mary.

Do sieci trafiły materiały od kulis produkcji, które pokazują nam fragmenty z choreografii oraz słyszymy też wykorzystane utwory. Na jednym z nich słyszymy utwór Blondie - One Way Or Another. Uwaga! Materiały stanowią spoilery do wydarzeń z filmu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hocus Pocus Guide (@hocuspocusguide)

Wśród pozostałych nazwisk znajdują się także Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson i Nina Kitchen. Anne Fletcher (Narzeczony mimo woli) wyreżyseruje, a twórca pierwszej części Adam Shankman będzie producentem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Hokus Pokus 2 powstaje dla platformy Disney+. Premiera jesienią 2022 roku.