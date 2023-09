Horizon Forbidden West może trafić na PC. Oficjalna zapowiedź już wkrótce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Billbil-kun, osoba która w branży gier uchodzi za sprawdzone źródło informacji, przekazał, że Sony szykuje zapowiedź Horizon Forbidden West na PC. Jego zdaniem ma być to dokładnie ta sama edycja, która kilka dni temu w wersji na PS5 "wypłynęła" na singapurskim odpowiedniku PEGI. Przypomnijmy, że chodzi o wydanie z dopiskiem Complete Edition, które ma zawierać także fabularny dodatek Burning Shores.

Jeżeli ta informacja miałaby się potwierdzić, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się to już dziś podczas prezentacji State of Play, która rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego. Billbil-kun dodał też, że premiera Horizon Forbidden West: Complete Edition na PC mogłaby odbyć się już w przyszłym miesiącu.

Gracze PC mogą spodziewać się, że gra, podobnie jak poprzednie produkcje Sony, pojawi się na platformach Steam oraz Epic Games Store.