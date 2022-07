Hugh Jackman jako Wolverine. Ostre szpony i imponujące detale figurki

fot. Hot Toys

Film X-Men miał premierę światową w kinach 14 lipca 2000 roku, czyli 22 lata temu Hugh Jackman zadebiutował w swojej życiowej roli Wolverine'a. Firma Hot Toys zaprezentowała z tej okazji kolekcjonerską figurkę w skali 1/6 z postacią wzorowaną na jego wizerunku z filmu X-Men: Przeszłość, która nadejdzie.

Wolverine - figurka Hot Toys

Dokładnie to mamy tutaj fabularną wersję Wolverine'a z 1973 roku. Standardowo firma Hot Toys prezentuje produkt dopracowany i ręcznie rzeźbiony, by w najmniejszym detalu odwzorować Hugh Jackmana. Ręce można wymieniać, więc jeśli chcemy, aby nasza figurka miała szpony (lub nie) stojąc na półce, jest taka opcja. Do tego, jak widzimy na zdjęciach ubiór może ulegać zmianie wedle woli.

Wolverine - figurka

Cena figurki, która jest obecnie sprzedawana w preorderze to 1500 złotych.

Hugh Jackman powróci?

Otwarcie Hugh Jackman mówi, że na zawsze pożegnał się z rolą, ale plotki wciąż krążą, że Marvel Studios może go namówić. Na obecną chwilę nic konkretnego nie ma, ale - jeśli się uda - byłaby to inna wersja Wolverine'a z alternatywnego świata równoległego, gdyż jego oryginalna zginęła w filmie Logan: Wolverine.