I Want you Back: zwiastun komedii romantycznej Amazona. To walka o miłość

I Want You Back przedstawia losy Emmy (Jenny Slate) oraz Petera (Charlie Day) - dwóch obcych sobie ludzi, którzy w wyniku zbiegu okoliczności, zostają w ten sam weekend porzuceni przez swoje drugie połówki. Podczas gdy Anne (Gina Rodriguez) i Noah (Scott Eastwood) nie kryją szczęścia u boku nowych partnerów- Logana (Manny Jacinto) oraz Ginny (Clark Backo), ich byli partnerzy knują desperacki spisek, aby zakończyć ich nowe związki i odzyskać największe miłości swojego życia.

I Want You Back - zwiastun

Scenarzystami oraz producentami I Want You Back zostali współautorzy serialu This Is Us - Isaac Aptaker i Elizabeth Berger z The Walk- Up Company. Film wyprodukują również Peter Safran i John Rickard z The Safran Company. U boku wyżej wymienionych aktorów, w filmie występują między innymi: Dylan Gelula (Pojedynek na życie), Isabel May (Alexa i Katie), Jami Gertz (Na rozdrożu), Mason Gooding (Szkoła melanżu), Jordan Carlos (Czarne lustro) oraz Luke David Blumm (The Walking Dead).

I Want You Back pojawi się na platformie Amazon Prime Video 11 lutego 2022 roku.

