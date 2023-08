Idol skasowany. Kontrowersyjny serial nie będzie mieć 2. sezonu

fot. HBO

Reklama

Idol został skasowany i 2. sezon nie powstanie. Nie jest to jednak zaskoczenie, bo w recenzjach widzowie i krytycy nie pozostawili na tym tytule suchej nitki. Do tego wyniki oglądalności były fatalne. Pierwszy odcinek obejrzało 913 tysięcy widzów w Ameryce Północnej, a drugi już tylko 800 tysięcy. Nie są to dobre wyniki, a zainteresowaniu malało z odcinka na odcinek. Pomimo kontrowersji nikt nie chciał sprawdzać, czy warto to obejrzeć.

Idol skasowany

W oświadczeniu prasowym HBO czytamy, że dla nich był to jeden z ich najbardziej prowokujących seriali i są zadowoleni z reakcji widzów. Dodają, że po analizie i przemyśleniach HBO i twórcy serialu podjęli decyzję o zakończeniu produkcji.

Przypomnijmy, że współtwórcą był Sam Levinson, który nie powtórzył sukcesu z hitem Euforia. Główne role grali Lily Rose Depp i The Weeknd. W obsadzie byli też Dan Levy, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son oraz Hank Azaria.

Serial jest dostępny na HBO Max, ale jego historia nie została zakończona, bo końcówka pozostawiła otwarte wątki.