Ile kosztuje słowo wypowiedziane przez Toma Cruise'a? Najlepiej opłacani aktorzy i aktorki

Jeśli jesteś aktorem z topu, możesz zapewne liczyć na bardzo dobrze opłacane kontrakty. Co roku prowadzone są rankingi najlepiej opłacanych aktorów i aktorek. Tym razem jednak portal Casumo.com sporządził ranking aktorów i aktorek, którzy otrzymali najwięcej dolarów za... wypowiedziane słowo.

Ile zarabia Tom Cruise w 10 sekund? Biorąc pod uwagę najważniejsze role aktorów oraz sumy z kontraktów, wyciągnięto średnią ilość zarobionych pieniędzy w stosunku do słów zawartych w scenariuszu. Okazało się, że najlepiej na mówieniu wychodzi właśnie wspomniany wyżej Tom Cruise, który w trakcie swojej kariery zarobił nieco ponad 7 tysięcy dolarów za każde słowo, które wypowiedział na ekranie. Należy wziąć oczywiście pod uwagę, że aktor znany z serii Mission: Impossible zapewnia sobie procent z zysków danego filmu. Analiza i ranking mają zatem raczej charakter poglądowy i stanowi interesującą ciekawostkę. Nie są to też zestawienia najlepiej opłacanych aktorów i aktorek, tylko najlepiej zarabiających w stosunku do wypowiedzianych na ekranie słów.

Zobaczcie jednak, jak wygląda to u innych aktorów oraz, która aktorka zarabia najlepiej na jednym słowie.

Najlepiej opłacani aktorzy za jedno słowo

10. Brad Pitt - 3,058 dolarów za słowo

Najlepiej opłacane aktorki za jedno słowo

10. Jennifer Lopez - 1,192 dolarów za słowo