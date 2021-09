Dawne formaty wracają do łask. Samsung Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip 3 5G zmyślnie łączą klasykę z nowoczesnością

Źródło: naEKRANIE.pl

Kiedy wyrwaliśmy się z oków telewizorów kineskopowych i na dobre przeskoczyliśmy na nowoczesne panele LCD, branża technologiczna porzuciła format 4:3 na rzecz panoramicznych doświadczeń. Monitory i telewizory wyświetlające obraz w 16:9 miały zapewnić nam szerszy ogląd na to, co dzieje się na ekranie, wynieść filmowe doświadczenia na nowy, wysoce immersyjny poziom.

Przyzwyczailiśmy się do pochłaniania treści prezentowanych w ten sposób, panoramiczny obraz rozgościł się w sektorze nowych technologii na dobre. Nic dziwnego, że wraz z pojawieniem się pierwszych smartfonów projektanci urządzeń mobilnych inspirowali się tą telewizyjną rewolucją. Duży ekran rozciągający się od krawędzi do krawędzi miał zagwarantować, że w pełni wykorzystamy potencjał tych przełomowych urządzeń. Filmy, gry i aplikacje znacznie lepiej prezentowały się w panoramicznej odsłonie.

Fakt, powstawały smartfony z mniejszymi ekranami o bardziej kwadratowych proporcjach, np. takie wyposażane w zintegrowaną fizyczną klawiaturę QWERTY. Jednak żaden z nich nie został z nami na dłużej. Skończyły jako sezonowa ciekawostka technologiczna, nie przetrwały próby czasu, panoramiczny ekran wydawał się produktem doskonałym. Do czasu, aż okazało się, że idealny format obrazu nie istnieje. Smartfony Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G mają być odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat nowych mediów i sposobu, jaki je konsumujemy.

Mariaż klasyki i nowoczesności

Już sama specyfikacja techniczna winduje Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 do smartfonowej klasy premium. Topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G zamknięto w eleganckich i wytrzymałych obudowach dysponujących certyfikatem wodoszczelności IPX8, a wszechstronne układy optyczne mają zrobić idealne zdjęcia niemal w każdych warunkach.

Jednak to nie suche cyfry wyróżniają te urządzenia na tle konkurencji, a ich podejście do tego, w jaki sposób konsumujemy treści. I nie bez powodu rozpoczęliśmy tę opowieść od rewolucji, jaką było przejście na panoramiczny format obrazu. Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G kontestują bowiem uniwersalność formatu 16:9, udowadniając, że to użytkownik powinien podjąć decyzję o tym, w jaki sposób chce wyświetlać multimedialne treści.

I tak w przypadku Galaxy Z Fold3 5G otrzymujemy do dyspozycji ekran główny o proporcjach zbliżonych do kwadratu, które przywodzą na myśl telewizory wyposażone w wyświetlacz 4:3 oraz ekran zewnętrzny o ultrapanoramicznym, kinowym formacie 25:9. Ten drugi, rozciągający się od krawędzi do krawędzi, perfekcyjnie sprawdzi się w parze z klasycznymi platformami VoD. Jego zachowawczy charakter idealnie wpisuję się w klasykę smartfonowej branży.

Za to główny ekran stanowi dobry nośnik treści dla tych reżyserów, którzy nie boją się eksperymentów i twórczo nawiązują do klasyki kinematografii. Współczesne panoramiczne telewizory i smartfony może i prezentują się oszałamiająco w starciu z filmami realizowanymi w UHD, ale przegrywają z takimi produkcjami jak Lighthouse czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, które swoją stylistyką nawiązują do ery formatu 4:3. Wielkie, boczne czarne pasy zniechęcają do oglądania takich filmów na standardowych odbiornikach. Aż prosi się, aby zorganizować dla nich klasyczny seans w stylu retro i wyświetlać je za pośrednictwem projektora.

Format w rękach odbiorcy

Samsung Galaxy Z Fold3 5G wychodzi naprzeciw wspomnianym produkcjom, prezentując takie niestandardowe nagrania w pełnej krasie. Samsung Galaxy Z Flip3 5G nie odstaje pod tym względem od swojego większego brata, gdyż po złożeniu go wpół i odpaleniu w trybie Flex Mode całą górną część ekranu możemy wypełnić materiałem wideo. Najlepiej takim o formacie zbliżonym do kwadratu, gdyż ten będzie w stanie wypełnić większość powierzchni wyświetlacza.

Ta elastyczność w sposobie konsumpcji treści poszła o krok dalej. Korporacji udało się bowiem dopasować Androida do pełnej współpracy z wyświetlaczami o niestandardowych proporcjach. Wiele popularnych aplikacji do niedawna nie było w stanie poprawnie poradzić sobie z obsługą głównego wyświetlacza smartfonów z linii Galaxy Z Fold, a teraz w pełni wykorzystają ich potencjał.

Instagram, to on zwiastuje przełom w sposobie korzystania z tych rewolucyjnych hybrydowych urządzeń. Użytkownicy Samsung Galaxy Z Fold3 5G będą mogli rozciągnąć widok aplikacji na pełny ekran główny, wypełniając go zdjęciami od krawędzi do krawędzi. Instagramowy format zdjęć wydaje się wręcz idealnym partnerem dla smartfonów tego typu. Prawdopodobnie w żadnym innym środowisku strumień treści Instagrama nie będzie prezentować się tak dobrze, jak na nowym modelu Galaxy Z Fold3 5G.

Samsung Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3

W tym miejscu trzeba także wspomnieć o tym, że nie tylko dział mobilny firmy Samsung dostrzega zmieniające się trendy w sposobie konsumpcji treści i powolne odchodzenie od nieśmiertelnego, horyzontalnego 16:9. Najlepszym dowodem są telewizory Samsung Sero wyposażone w obrotowy ekran przystosowany do obsługi nowoczesnych form social mediowych. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić jego orientację na pionową. W takiej formie telewizor o wiele lepiej sprawdzi się w parze z nowoczesnymi źródłami treści.

Oczywiście ta rewolucja dopiero puka do drzwi. Wiele filmów, które nagrano w formacie 4:3, konwertuje się do panoramicznego 16:9, aby lepiej prezentowały się na nowoczesnych odbiornikach. Niestety, cierpi na tym materiał źródłowy, gdyż taka edycja pociąga za sobą konieczność wykadrowania części obrazu, co zaburza jego pierwotny charakter. Inni z kolei wrzucają takie filmy ze sztucznie dostawionymi czarnymi pasami, przez co te nie są w stanie wypełnić kwadratowych ekranów od krawędzi do krawędzi.

Na szczęście dystrybutorzy treści coraz częściej dostrzegają ten problem i wychodzą odbiorcom naprzeciw. Na VOD udostępniają niektóre swoje produkcje w oryginalnym formacie 4:3, jak i przycięte do 16:9. To od widza zależy, w jakiej formie będzie oglądać ten serial. A jeśli podobną ścieżką pójdą inni dystrybutorzy, wkrótce możemy być świadkami renesansu kultowych filmów i seriali udostępnianych w takiej formie, w jakiej pierwotnie powstały. A Galaxy Z Fold3 5G będzie gotowy, aby przywitać te produkcje na swoim nietuzinkowym wyświetlaczu.

Samsung swoimi najnowszymi smartfonami chce przekonać nas, że warto otworzyć się na nowe formy konsumpcji treści. W dobie dynamicznie zmieniających się trendów dawne formaty powoli wracają do łask, a widz coraz częściej domaga się prezentowania klasyków kinematografii w takiej formie, w jakiej zostały zaprezentowane po raz pierwszy, bez zbędnego remasteringu, który odbiera ich pierwotny charakter. Samsung Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip 3 5G są gotowe na to, aby napędzić tę rewolucję.

Rewolucję wyboru, która oddaje w ręce użytkownika decyzję o tym, w jaki sposób chce zapoznawać się z tworami kultury i wchodzić w interakcję z cyfrowym światem.