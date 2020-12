Ilu Polaków ogląda seriale w sieci? Badanie Wavemaker zdradza nasze preferencje

Zdjęcie: Pixabay

Firma Wavemaker cyklicznie przygląda się funkcjonowaniu serwisów filmowych na polskim rynku. Z najnowszego badania VideoTrack 5 wynika, że w naszym kraju sięga po nie aż 16 mln odbiorców, dla których największą wartość stanowią produkcje od zagranicznych twórców. Aż 40% respondentów uznało, że warto płacić za to, aby mieć do nich dostęp w serwisach internetowych.

Ankieterzy przyjrzeli się także grupie docelowej platform tego typu i okazało się, że 55% respondentów stanowią kobiety. Z kolei przeszło 2/3 odbiorców grupie wiekowej 16-24 ogląda za jednym podejściem co najmniej trzy odcinki. Binge watching jest jednak popularny wśród wszystkich klientów platform VoD – po trzy lub więcej odcinków za jednym razem sięga niemalże co drugi odbiorca.

W ciągu ostatniego roku zauważalnie swoją pozycję w oczach polskich widzów poprawiła platforma Netflix. Według poprzedniego badania cieszyła się takim samym uznaniem co konkurencyjne HBO GO, a dziś wyprzedza swojego konkurenta o 12%.

Binge-watching po polsku

Jedno pozostało za to niezmienne, to amerykańskie produkcje cenione są najbardziej. Aż 63% widzów twierdzi, że reprezentują najwyższą jakość, choć od ostatniego badania odsetek ten spadł o 5%. Za to kasowy sukces serialu Dom z papieru przyczynił się do podwojenia odbiorców zainteresowanych kinematografią hiszpańskojęzyczną.

Badanie wykazało również, iż najchętniej wybieramy seriale w wersji z lektorem, co prawdopodobnie jest związane z tym, w jaki sposób zagraniczne produkcje emitowane są w polskiej telewizji. Jednak autorzy Wavemaker dostrzegli, że trend ten powoli ulega zmianie, gdyż aż 40% odbiorców w grupie wiekowej 16-24 preferuje wersje z polskimi napisami.

Firma zbadała także, po które produkcje sięgaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy najchętniej. Liderem tego zestawienia jest Wiedźmin, a tuż za nim uplasowała się Gra o tron. Co ciekawe na liście 10 najpopularniejszych seriali minionego roku aż 3 to produkcje z polskim rodowodem.